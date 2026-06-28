Những cô bán hàng rong "bắn 5 ngoại ngữ" truyền cảm hứng học tập cho Gen Z

HHTO - Bán tàu hũ lề đường nói 5 thứ tiếng, bán trái cây ở biển có bài hát tiếng Anh "viral" toàn cầu là hai trường hợp khiến nhiều bạn trẻ vừa khâm phục vừa phải "lấy giấy bút" trang bị lại kiến thức ngoại ngữ.

Mới đây, mạng xã hội phủ sóng đoạn clip của TikToker Nhân Đi Ăn (@nhandian) chia sẻ chuyến đi du lịch Hội An. Không phải nội dung "rì-viu" các món ăn ngon nên thử khi đến phố cổ, điều làm nên sức hút của đoạn clip chính là màn "bắn ngoại ngữ" của cô chủ gánh tàu hũ bên lề đường. Với lời khẳng định "chị biết ít ít thôi", dân mạng sững sờ khi "ít ít" của cô là... 5 thứ tiếng, gồm Thái - Anh - Hàn - Trung - Nhật.

Nhiều người hiếu kỳ lên kế hoạch gặp cô bán tàu hũ ở Hội An.

Dù chỉ sử dụng vốn từ cơ bản để giao tiếp, giới thiệu về thực đơn "bán chạy" của gánh hàng và gửi lời chào đến thực khách, cô chủ khiến nhiều bạn trẻ "tự ái ngang". Đông đảo netizen để lại bình luận: "Chỉ có như thế thôi à? Tôi không làm được", "Nãy bàn với mẹ định ra làm riêng mở quán chè, mà giờ cạnh tranh quá, chắc thôi", "Thị trường lao động dạo này khắc nghiệt quá", "Tui biết lý do tui thất nghiệp rồi", "Giờ không dừng lại là biết song ngữ, mình phải biết đa ngữ mới cạnh tranh nổi"...

Cô chủ bán tàu hũ nói 5 thứ tiếng đang "làm mưa làm gió". Nguồn clip: @nhandian

Trong khi đó, chủ nhân đoạn clip hoang mang: "Chị kêu biết nói "ít ít" thôi mà còn cỡ đó, ở Hội An ai cũng vậy hả ta?". Bên cạnh sự thán phục dành cho cô bán hàng, nhiều khách du lịch từng đến Hội An xác nhận đây là một "hiện tượng đại trà" tại vùng đất có nhiều khách nước ngoài chọn dừng chân. Từ trước đến nay, vẫn có những đoạn clip khách tây - khách ta ghi lại cảnh các cô/chú bán quần áo, đồ lưu niệm dùng tiếng Anh lưu loát để giao tiếp với khách.

Còn đối với những cô chú đã "có tuổi" bán hàng rong dọc đường nhưng chịu khó đầu tư đủ loại ngoại ngữ, netizen vừa tỏ ra thích thú vừa ngưỡng mộ. Một số bạn cùng kể lại trải nghiệm khiến bản "sáng mắt ra" khi đến Hội An: "Bữa đi rừng dừa Hội An, mấy chị bắn tiếng Anh, Hàn, Trung; tui ngơ ngác, gục ngã. Thật sự chưa ra đời đã vấp ngã", "Trước tui đi Hội An còn gặp cô bán nước mía bắn tiếng Nga mời khách nữa cơ".

Trước đó, tháng 9/2025, hình ảnh dì Mai gánh hai thúng bán trái cây đi dọc biển Nha Trang bất ngờ viral mạnh mẽ. Khi đó, một du khách nước ngoài có tài khoản TikTok @local_lou đã ghi lại khoảnh khắc dì vừa đi vừa hát một ca khúc tự "chế" để giới thiệu về gánh hàng, mời gọi khách.

Không chỉ hát "bài tủ", dì Mai còn tự tin tiếp chuyện cùng khách nước ngoài. Nguồn clip: @local_lou

Bằng chất giọng dày, nội lực, "90% cơ thể là âm nhạc", dì Mai sử dụng các từ tiếng Anh của xoài, thơm, chuối, dưa hấu kết nối thành một giai điệu "bắt tai". "Hello, is it me you're looking for? Mango, pineapple, banana, watermelon" (tạm dịch: "Xin chào, có phải tôi là người bạn đang kiếm tìm? Xoài, dứa, chuối, dưa hấu") trở thành bản hit vươn tầm quốc tế. Thậm chí, nhạc sĩ David Scott (The Kiffness) đã chủ động liên hệ với chủ nhân đoạn clip gốc để xin phép phổ nhạc nền, tạo nên một phiên bản "bánh cuốn", hút gần 4 triệu lượt xem trên YouTube.

Các ý kiến cho rằng dựa trên hoàn cảnh, yêu cầu công việc, đây là một "nghệ thuật bán hàng". Việc người bán chủ động trang bị ngoại ngữ để giao tiếp cùng tệp khách ngoại quốc sẽ vừa cho họ cảm nhận gần gũi, được tôn trọng; vừa "bán niềm vui" qua nguồn năng lượng sảng khoái, thân thiện, hiếu khách. Người bán hàng nhỏ lẻ/hàng rong cũng cần học hỏi, nhân rộng mô hình đưa ngoại ngữ vào buôn bán nhằm tạo nên một nét đẹp độc đáo cho du lịch Việt. Ngoài ra, "tiếng lành đồn xa", song song với những nội dung thú vị dùng xây dựng hình ảnh, việc đảm bảo chất lượng món ăn, giá cả hợp lý sẽ góp phần nâng tầm giá trị dịch vụ, giữ chân - thu hút khách.

Mặt khác, khi lướt mạng xã hội, nhiều bạn trẻ sẽ không "phí tiền đóng 4G" khi vô tình bắt gặp những khoảnh khắc đáng yêu này vì "lãi" được nguồn động lực, được truyền cảm hứng học ngoại ngữ. Có thể thấy, ngoại ngữ giao tiếp trong đời sống của các cô bán hàng không quá trau chuốt nhưng chính sự tự tin, trải nghiệm và bồi đắp mỗi ngày nhiều đã giúp các cô luyện nói, mở rộng vốn từ, tạo nên một phiên bản "người bán hàng hội nhập toàn cầu".