Vì sao nói “Bóng Ma Hạnh Phúc” chính là ngôi sao may mắn của Lương Thế Thành?

HHTO - Sau phim "Bóng Ma Hạnh Phúc", Lương Thế Thành liên tục nhận các dự án phim mới, vai diễn nào cũng mới lạ để nam diễn viên khoe tài diễn xuất.

Bóng Ma Hạnh Phúc là một trong những phim truyền hình ăn khách nhất Việt Nam trong nửa đầu năm nay, giúp bộ ba Lương Thế Thành, Lê Phương, Ngân Hòa thăng hạng tên tuổi. Trước kia, khán giả vẫn nhớ đến Lương Thế Thành với những vai diễn hiền lành, tốt bụng thậm chí có phần cam chịu thì tha hồ bất ngờ khi nam diễn viên hóa thành giám đốc Dũng mưu mô, tệ bạc trong Bóng Ma Hạnh Phúc.

Đây được xem là vai diễn bước ngoặt trong sự nghiệp của Lương Thế Thành, đủ khiến khán giả công nhận diễn xuất đa dạng của anh. Nhưng chẳng ngờ ngay sau đó, nam diễn viên có tiếp hai dự án khác cũng ấn tượng không kém. Đầu tiên là vai trưởng ti công an Dũng ở phim điện ảnh Mesdames Thanh Sắc.

Cũng tên là Dũng, cũng là người có chức vụ, gia đình (có vẻ) hạnh phúc nhưng lại đi ngoại tình với một cô gái trẻ mà vợ mình cưu mang giúp đỡ - hai vai diễn có quá nhiều điều trùng hợp. Nhưng Dũng của Mesdames Thanh Sắc thì không lắm mưu nhiều kế, khiến khán giả bức xúc nhiều như Bóng Ma Hạnh Phúc.

Và khi Mesdames Thanh Sắc vẫn bám trụ ngoài rạp thì Lương Thế Thành lại hé lộ vai diễn mới ở phim Trại Giam Hạnh Phúc. Anh vào vai một tù nhân nhìn vô cùng bặm trợn, ai thấy cũng muốn né xa vì hình xăm kín người, mặt đầy sẹo, bộ dạng hung hãn.

Lương Thế Thành đã quyết định cạo trọc đầu theo yêu cầu của kịch bản để tăng thêm độ hung dữ cho nhân vật. Đây hứa hẹn sẽ là một đột phá nữa trong sự nghiệp của anh, nên khán giả mới nói Bóng Ma Hạnh Phúc chính là ngôi sao may mắn giúp Lương Thế Thành tỏa sáng, từ đó nhận được nhiều kịch bản thú vị.