Quang Hùng MasterD "phủ sóng" hậu Concert Thanh Xuân, MUZIK tiếp sức hành trình mới

HHTO - Trở lại Hà Nội tham gia Concert Thanh Xuân do Báo Tiền Phong tổ chức, nam ca sĩ Quang Hùng MasterD phủ sóng mạng xã hội với tiết mục trình diễn vô cùng ấn tượng, được cộng đồng MUZIK cổ vũ hết mình.

Quang Hùng MasterD đạt Top 1 thảo luận trên mạng xã hội

Dù đã 3 ngày trôi qua nhưng dư âm của Concert Thanh Xuân vẫn còn đọng lại trong lòng nhiều khán giả, đặc biệt là MUZIK (FC của Quang Hùng MasterD) "lụy không dứt". Trên MXH, những phần trình diễn của Quang Hùng MasterD hiện vẫn "nhảy lượt bình luận - nhảy lượt thả tim".

Quang Hùng MasterD tươi rói, vừa trình diễn vừa giao lưu cùng khán giả. Ảnh: Lê Vượng

Theo số liệu đo lường từ trang Socialite - đơn vị khai thác số liệu MXH, thực hiện từ ngày 21/6 đến 28/6 - Quang Hùng MasterD dẫn đầu trong Top 10 Nghệ sĩ/KOL nhận được nhiều sự chú ý tại các sự kiện. Cụ thể, anh thu hút hơn 28K lượt thảo luận khi cùng lúc tham gia sự kiện đình đám: Buổi ra mắt chương trình Tinh Hà "Say Hi" tại TP.HCM và đêm Concert Thanh Xuân tại Hà Nội.

Concert Thanh Xuân - nơi quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ được Gen Z yêu thích như Quang Hùng MasterD, buitruonglinh, CONGB,... khiến netizen "ồn" những ngày qua. - Ảnh: Socialite

Nếu ở ngày ra mắt Tinh Hà "Say Hi", Quang Hùng hút truyền thông bởi visual lịch lãm cùng phần "rì-viu" duyên dáng về MV chủ đề và Live Stage 1 thì ở Concert Thanh Xuân, anh chinh phục trái tim của gần 20.000 khán giả nhờ giọng hát ngọt lịm.

Trở lại Thủ đô trong sự chào đón nồng nhiệt của hàng chục ngàn khán giả, giọng ca gốc Huế có hơn 20 phút làm chủ sân khấu, khuấy động bầu không khí với loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi. Quang Hùng mở màn với đoạn intro "lời cũ - beat mới", xây dựng sân khấu với tông màu đỏ - đen đầy ma mị và quyền lực. Dù "tổng tài" Quang Hùng ban đầu xuất hiện với nét mặt lạnh cực ngầu song phần trang phục có gam màu tươi sáng giúp anh cân bằng với chủ đề đêm nhạc, khắc họa thêm sự năng động, trẻ trung.

Quang Hùng với bộ sưu tập biểu cảm hết sức đáng yêu. - Ảnh: Lê Vượng

Sau đó, thành viên BEST 5 của Anh Trai "Say Hi" mùa 1 "chiêu đãi" khán giả ca khúc Catch Me If You Can. Với sân khấu "tinh hoa hội tụ" gồm giai điệu rực cháy, giọng hát nội lực, vũ đạo cuốn hút, visual "bừng tỏa", Quang Hùng khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Khán giả chưa bao giờ thất vọng về intro "của nhà trồng được", mỗi lần đi diễn là một phiên bản.

Ca khúc Tình Đầu Quá Chén cũng để lại ấn tượng khó phai với khán giả khi anh "trêu chọc" MUZIK bắt nhịp hát dạo đầu bằng Trói Anh Lại rồi bất ngờ "quay xe". Khi những ca khúc sôi động lắng xuống, Quang Hùng lại "thêm gia vị" mới cho chuyến tàu thanh xuân với bản mash-up hai ca khúc Ballad Đừng Khóc Một Mình - Chân Thành.

Những giai điệu day dứt, ca từ "gây suy" khiến nhiều khán giả "khóc trôi nền". Đêm diễn của Quang Hùng khép lại với ca khúc Thủy Triều - đưa khán giả trở về khoảng thời của 2 năm trước, gợi nhớ lại cảm xúc lâng lâng khi ca khúc ra mắt và trở thành bản hit hàng chục triệu "mắt xem".

Quang Hùng "cân" được nhiều thể loại nhạc, fan đặc biệt "chìm sâu" vào những giai điệu Ballad.

MUZIK "nhuộm hồng" concert, tiếp sức thần tượng

"Say hi" Quang Hùng MasterD tại Concert Thanh Xuân, FC MUZIK gây ấn tượng với tinh thần đoàn kết, sôi động, nhiệt huyết. Theo ghi nhận của Hoa Học Trò Online, từ sáng sớm 27/6, đông đảo MUZIK đã tập hợp thành nhóm, sẵn sàng cho công cuộc "bám rào" đu idol. Các bạn chuẩn bị chỉn chu "bộ nhận diện" gồm banner, poster, bảng tên đèn LED neon,... và "nhuộm hồng" các khu vực bằng những chiếc áo độc quyền dành riêng cho MUZIK.

Không khí sôi động của FC MUZIK khi chào đón Quang Hùng MasterD.

Cùng với hoạt động cổ vũ trực tiếp, các "cục hồng" còn hóa thân thành những "phóng viên hiện trường", ghi hình và chia sẻ những đoạn clip Quang Hùng biểu diễn lên mạng xã hội. Đón nhận thông điệp, đông đảo người hâm mộ ở xa không thể tham gia concert cùng tương tác nhộn nhịp. Bên cạnh đó, netizen cùng dành lời khen cho phần thể hiện của Quang Hùng, từ giọng hát đến cách xử lý sân khấu.

Dù ở gần hay xa sân khấu, MUZIK vẫn hướng về phía Quang Hùng và "quẩy hết mình". - Ảnh: Dương Triều

Nhìn lại hành trình đồng hành và trưởng thành cùng Quang Hùng MasterD, FC MUZIK vẫn luôn "bế mạnh" thần tượng, tiếp ứng và "giữ chuỗi" độ thảo luận mỗi khi anh tham gia sự kiện. Đáp lại tình cảm ấy, Quang Hùng - bên cạnh chăm lo cho sự nghiệp - cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến FC, thường xuyên tạo cơ hội gặp gỡ cùng fan, ra mắt các sản phẩm để fan "phát tín hiệu" tìm thấy nhau giữa đám đông.

MUZIK Hà Nội có dịp hội ngộ cùng Quang Hùng tại Concert Thanh Xuân, chuẩn bị quà tặng lẫn nhau làm kỷ niệm. - Ảnh: Dương Triều

Sau khi hoàn thành đêm concert với quy mô "khủng", Quang Hùng MasterD sẽ bắt đầu khởi động tháng 7 với nhiều dự án mới. Ngày 3/7, giọng ca sinh năm 1997 cho lên sóng mini series tự sản xuất mang tên MasterD Đâu?. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ hé lộ: "Đây là một chuyến đi 3 ngày 2 đêm để "chữa lành" và thư giãn cùng với các bro (anh em) mà "tổng tài" được ê-kíp "dụ dỗ" đi".

Chưa hết, ngay ngày hôm sau (4/7), tập đầu tiên của Tinh Hà "Say Hi" sẽ lên sóng, một chương trình đang được MUZIK trông ngóng từng ngày, chờ xem màn "quậy đục nước" của "tổng tài" khi trở lại với "Vũ trụ Say Hi".

Vừa chào sân Tinh Hà "Say Hi", Quang Hùng MasterD đã "ẵm" chiếc cúp The Best "Say Hi" cuộc chiến mảng miếng. - Ảnh: FBNV

Khép lại sáu tháng đầu năm 2026 bằng cuộn phim về các sân khấu âm nhạc lớn nhỏ, hành trình nửa cuối năm của Quang Hùng được dự đoán sẽ có "cú nổ" lớn hơn khi anh đều đặn gặp khán giả vào mỗi cuối tuần. Người hâm mộ đặt lịch "săn" những khoảnh khắc đời thường gần gũi lúc "tổng tài" đi "chill". Đồng thời, fan cũng sẵn sàng bước vào trạng thái "no nhạc" với những ca khúc được Quang Hùng MasterD và các nghệ sĩ tại Tinh Hà "Say Hi" sản xuất.