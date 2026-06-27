Tiêu Chiến, Trương Lăng Hách trở thành "bạn tập" Pilates của hội chị em xứ Trung

HHTO - Hình ảnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Trương Lăng Hách hay Vương An Vũ xuất hiện ngay trên thảm tập Pilates đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội xứ Trung. Nhiều người hài hước cho rằng đây là một "động lực" mới để chăm chỉ đến phòng tập hơn trong mùa Hè.

Mùa Hè là thời điểm lý tưởng để nhiều người bắt đầu các kế hoạch cải thiện vóc dáng và tăng cường vận động. Trong số đó Pilates tiếp tục là lựa chọn phổ biến nhờ khả năng kết hợp giữa tăng cường sức bền và cải thiện độ linh hoạt của cơ thể. Tuy nhiên, việc duy trì lịch tập đều đặn trong những ngày thời tiết oi bức không hề dễ dàng.

Gần đây, cộng đồng mạng Trung Quốc chú ý đến một xu hướng tại các phòng tập Pilates nhằm giải quyết bài toán "lười vận động". Thay vì chỉ treo poster hay dán hình ảnh thần tượng trên tường như trước đây, một số phòng tập đã nhanh nhạy bắt trend, sử dụng trực tiếp thảm tập in hình các nam diễn viên nổi tiếng như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Trương Lăng Hách, Vương An Vũ...

Những hình ảnh này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Nhiều bài đăng ghi lại cảnh các học viên miệt mài tập luyện trên những chiếc thảm in hình dàn nam thần nhận về hàng chục nghìn lượt thích và tương tác.

Thực tế, các mẫu thảm tập in ảnh thần tượng đã được bày bán trên các sàn thương mại điện tử để phục vụ nhu cầu tự tập tại nhà. Tuy nhiên, việc các trung tâm chủ động đưa "bảo bối" này vào không gian tập luyện chung được đánh giá là một nước đi tâm lý, đánh trúng sở thích của đông đảo người hâm mộ.

Động lực tập luyện được netizen hài hước nhận xét là "chính đáng". - Clip: 111177867.

Không ít netizen bật cười trước sự kết hợp đầy sáng tạo này. Dưới các bài đăng, một số người để lại bình luận như: "Tôi muốn đăng ký ngay một khóa Pilates cùng Trương Lăng Hách" hay "Tập cùng thần tượng chắc chắn sẽ có thêm động lực".

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Mặc dù vậy, trào lưu này cũng nhận về một số ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc in ảnh thần tượng lên thảm tập là khá hài hước, trong khi số khác nhận xét cách làm này chưa thực sự phù hợp.