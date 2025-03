Cha Tôi, Người Ở Lại: Ngọc Huyền tiết lộ điều khó khăn nhất khi “cưa sừng làm nghé”

HHT - Ai xem “Cha Tôi, Người Ở Lại” cũng khen Ngọc Huyền thể hiện vai Hà An quá tự nhiên, sống động. Nhưng nữ diễn viên vẫn gặp nhiều khó khăn vì vai diễn này.

Trung tâm của phim Cha Tôi, Người Ở Lại là gia đình 5 thành viên vô cùng đặc biệt và Hà An chính là nhân vật được cả nhà quan tâm chăm sóc. Hà An vừa là em út, vừa là em gái duy nhất trong ba anh em, ngoại hình xinh xắn, tính cách lí lắc dễ thương nên càng được hai anh và hai bố cưng chiều. Điểm bất ổn duy nhất của Hà An có lẽ là ham chơi, lười học nhưng vì cô nàng quá đáng yêu nên cả nhà cũng nhanh chóng bỏ qua.

Xem phim, khán giả đều phải tấm tắc khen Ngọc Huyền năm nay đã 28 tuổi mà đóng vai Hà An 16 tuổi vô cùng tự nhiên, sống động, không hề bị cưa sừng làm nghé. Ngọc Huyền có lợi thế vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt trẻ hơn tuổi thật nên nhập vai học sinh hết sức tự nhiên. Chưa kể trước khi làm diễn viên, cô từng có biệt danh “hot girl đồng phục” nên càng hợp làm một nữ sinh.

Tuy được khán giả khen ngợi hết lòng, nhưng chính Ngọc Huyền lại thấy mình hợp hơn với Hà An phiên bản đã trưởng thành ở cột mốc 22 tuổi. Trong phim, Hà An trải qua hai giai đoạn, khi còn là học sinh ngây thơ, vô tư và lúc tốt nghiệp đại học, chuẩn bị bước ra cuộc đời với bao nhiêu trăn trở.

Ngọc Huyền thừa nhận cô thấy khó khăn khi phải thể hiện cả hai giai đoạn khác nhau này, khi nhân vật có rất nhiều thay đổi về ngoại hình cũng như suy nghĩ nên diễn xuất không thể lặp lại. Cũng vì Ngọc Huyền đã 28 tuổi, không còn là một cô nàng hồn nhiên vô tư như Hà An thời học sinh nên thấy đồng cảm hơn với Hà An tuổi trưởng thành.