Chấm dứt nỗi lo lỗ chân lông to trên gương mặt: 4 bước khắc phục hiệu quả

HHT - Lỗ chân lông là một vấn đề nan giải của làn da, chúng ta luôn muốn đánh bại và san phẳng chúng, nhưng không phải lúc nào cũng thành công.

Bất cứ khi nào nhìn vào trong gương, mọi cô gái đều muốn che giấu lỗ chân lông bằng cách trang điểm hay đẩy lùi chúng bằng các loại mỹ phẩm kem dưỡng, toner và mặt nạ. Tuy nhiên, lỗ chân lông vẫn hiện diện và rất khó giải quyết.

Nguyên nhân nào dẫn đến việc hình thành lỗ chân lông to

Lỗ chân lông có thể hình thành ở bất kỳ loại da nào và chúng có thể là do di truyền. Nếu bạn có cha hoặc mẹ, hoặc cả hai đều sở hữu làn da có lỗ chân lông to, rất có thể bạn cũng bị tình trạng da tương tự.

Ngoài ra thì tuổi tác cũng là lí do phổ biến. Collagen được sản xuất ra ít hơn và điều ấy khiến làn da ta mất đi tính đàn hồi. Bên cạnh đó, do môi trường và thời tiết nóng, da dễ bị tắc nghẽn do bã nhờn, tạp chất và da chết. Tình trạng này sẽ khiến lỗ chân lông có xu hướng to ra.

Những biện pháp có thể khắc phục lỗ chân lông to

Mặc dù không thể loại bỏ lỗ chân lông hoặc thay đổi kích thước vĩnh viễn của chúng, nhưng bạn có thể giảm thiểu sự xuất hiện của vấn đề này. Một số sản phẩm và phương pháp điều trị giúp kết cấu da săn chắc hơn, có thể giúp cải thiện lỗ chân lông to.

Bước đầu tiên để thu hẹp lỗ chân lông to là quy trình chăm sóc da thích hợp. Hãy bắt đầu bằng việc làm sạch da kỹ lưỡng hàng ngày, sử dụng sữa rửa mặt vào buổi sáng và buổi tối phù hợp với loại da của mình. Nên chọn loại sữa rửa mặt dịu nhẹ và tránh các sản phẩm có thành phần gây khô hoặc có độ pH cao. Điều quan trọng cần nhớ là rửa mặt trước và sau khi tập thể dục để lớp trang điểm, bụi bẩn và vi khuẩn không bị mắc kẹt trong lỗ chân lông.

Bước thứ hai là nên thanh lọc da mỗi tuần một lần, bằng bùn hoặc đất sét. Nhờ đặc tính hấp thụ bã nhờn, những chất này giúp tạm thời giảm thiểu sự xuất hiện của lỗ chân lông to, giải phóng chúng và ngăn ngừa tắc nghẽn và nổi mụn.

Bước thứ ba chính là tìm hiểu và bắt đầu sử dụng các loại nước hoa hồng chứa Axit Salicylic trong công thức, có tác dụng tẩy tế bào chết. Hoặc bạn có thể thay thế bằng Niacinamide giúp thu nhỏ lỗ chân lông và mang lại cho làn da vẻ ngoài khỏe mạnh.

Cuối cùng là sử dụng Retinoids, các sản phẩm này giúp kích thích sản xuất collagen, làm đầy đặn da, làm cho lỗ chân lông ít lộ rõ hơn. Và đừng quên kem chống nắng vì ánh nắng Mặt Trời có tác động tiêu cực đến vẻ ngoài và sức khỏe của làn da.