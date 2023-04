Chặng cuối "Guardians of The Galaxy": Thành viên nào đội Vệ Binh sẽ nói lời tạm biệt?

HHT - Trước khi công chiếu, đã có nhiều thông tin và đồn đoán rằng “Guardians of The Galaxy Vol.3” (Vệ Binh Dải Ngân Hà 3) sẽ là phần phim có nhiều sự ra đi của các nhân vật yêu thích. Nhưng ai có khả năng bị “bay màu” cao nhất?

Groot - “Kim bài miễn tử”

Trong phần phim đầu tiên Guardians of The Galaxy (Vệ Binh Dải Ngân Hà), Groot đã hy sinh để cứu những người bạn của mình. Đó là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất, cảm động nhất, và cũng buồn nhất của không chỉ phần 1 mà còn của cả chuỗi phiêu lưu của nhóm Vệ Binh cả về sau. Groot hiện tại là “con trai” của Groot đầu tiên.

Vì thế, việc “tiễn biệt” Groot thêm lần nữa để lấy nước mắt người xem được các fan nhất trí bình chọn là một chiêu trò “rẻ tiền”. Thêm nữa, Groot đang trở thành một nhân vật cá kiếm nhiều cho Disney đến nỗi việc cho Groot “nhận cơm hộp” là một hành động không cần thiết và khôn ngoan cho lắm.

Mantis - Vì anh vì em

Theo như một số tiết lộ, trong Guardians of The Galaxy Vol.3, các Vệ Binh sẽ thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm để cứu Rocket, và nhiệm vụ này khả năng cao đã đẩy nhóm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Mantis được cho là có thể hy sinh để cứu những người bạn Vệ Binh của mình, đặc biệt là Drax - người bạn thân nhất.

Peter Quill - “Nghỉ hưu” sớm

Với tư cách là thủ lĩnh của đội Vệ Binh, rất hợp lý nếu Peter Quill - Star Lord hy sinh để cứu “gia đình” mà anh đã tìm thấy, dù trong bất kỳ tình huống nào. Trong phần phim trước, đội Vệ Binh đã “gây thù chuốc oán” với thủ lĩnh của The Sovereign, hắn vẫn đang tìm cách trả thù đội Vệ Binh vì đã đánh cắp nguồn năng lượng quý giá. Và phần phim mới cũng đồng nghĩa với việc có kẻ thù mới.

Tuy nhiên, như trong Guardians of The Galaxy Vol.2 đã đề cập đến, Peter Quill là bán thần nên rất khó để giết được anh, trừ khi anh đã mất đi sức mạnh này vì một lý do nào đó. Có thể trong Guardians of The Galaxy Vol.3, Peter Quill không chết nhưng sẽ “nghỉ hưu” sớm.

Gamora - Thêm một lần đau

Có thể nói một trong những sự ra đi đau buồn nhất trong dàn nhân vật của MCU là Gamora. Trong Avengers: Infinity War, Gamora đã bị cha nuôi Thanos đẩy ngã xuống vực, hắn hy sinh mạng sống của cô để đổi lấy Viên đá Vô cực.

Dù khán giả có hy vọng đến đâu thì cũng phải đối diện với sự thật rằng Gamora đã chết, còn Gamora xuất hiện trong Guardians of The Galaxy Vol.3 là một phiên bản khác. Gamora này không biết Rocket, Groot, Drax và đặc biệt là không từng có một mối tình sâu sắc với Peter Quill.

Tuy nhiên, rất có thể Guardians of The Galaxy Vol.3 sẽ là hành trình để Gamora này khám phá ra lý do vì sao những con người xa lạ kia lại có ý nghĩa với cô. Một lần nữa, cô cảm thấy được sự thân thiết, gần gũi đối với họ. Và rất có thể, cô sẽ hy sinh vì họ. Điều khiến giả thuyết này trở nên đáng tin cậy là nữ diễn viên Zoe Saldana cho biết đây sẽ là lần cuối cô xuất hiện với vai Gamora.

Nebula - Quay đầu là bờ

Xuất hiện lần đầu tiên với sắc xanh đặc trưng, Nebula tỏa ra “khí chất” của kẻ phản diện, chỉ lăm le giết chết Gamora cùng đội Vệ Binh để làm hài lòng cha nuôi Thanos. Nhưng giờ đây, sau khi trải qua nhiều chuyện, cũng như tiết lộ cho khán giả quá khứ đau thương của mình, Nebula hiện là một trong những nhân vật nhận được đồng cảm nhất MCU.

Trong Avengers: End Game, Nebula đã kết bạn với Iron Man - Tony Stark một cách miễn cưỡng, nhưng dễ thương. Cái chết của Gamora dường như cũng đã mang Nebula và những thành viên của đội Vệ Binh lại gần nhau hơn. Chắc chắn, trong cuộc phiêu lưu của Vol.3, Nebula có thể hy sinh bản thân vì những người bạn mới của mình.

Nữ diễn viên Karen Gillan cũng chia sẻ trên IG rằng có thể đây là chương cuối cùng của Nebula: “Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn tới đạo diễn James Gunn vì đã cho tôi đóng một nhân vật thú vị, phức tạp và hấp dẫn như vậy.”

Drax - Sửa chữa sai lầm

Drax là một trong những nhân vật mất mát nhiều nhất ngay từ những ngày đầu của Guardians of The Galaxy. Anh đã mất vợ và con gái. Có thể nói, đội Vệ Binh nay đã trở thành gia đình mới của anh. Chính vì thế, nếu các thành viên trong đội Vệ Binh gặp nguy hiểm, Drax sẽ chiến đấu và ra đi như một chiến binh để cứu mọi người, thực hiện được điều anh không làm được từ nhiều năm trước cho gia đình mình.

Nam diễn viên Bautista cũng nói rằng sau Vol.3, coi như anh sẽ rời khỏi MCU. Anh yêu nhân vật Drax của mình và có cảm giác “nhẹ nhõm” khi nó kết thúc, đồng thời muốn tập trung vào những vai diễn ấn tượng hơn trong tương lai.

Rocket - Kẻ độc hành

Tương lai của Rocket trong Guardians of The Galaxy Vol.3 từ sớm đã khiến các fan lo lắng. Trong Vol.3, nguồn gốc các thí nghiệm di truyền bất hợp pháp lên Rocket đã được nhắc đến từ trước sẽ được làm rõ hơn. Rất có thể, Rocket sẽ đối đầu với người đã thí nghiệm mình, và việc đối đầu với kẻ này đã khiến Rocket gặp nguy hiểm.

Trong Avengers: Infinity War, tất cả các thành viên của đội Vệ Binh đều “bay màu”, để lại Rocket một mình. Và ai biết được, có thể lần này mọi thứ đảo ngược, Rocket sẽ là thành viên duy nhất ra đi, để các thành viên của đội Vệ Binh ở lại.