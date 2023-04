Biết tuốt về “Heartstopper” (Trái Tim Ngừng Nhịp) mùa 2: Cặp đôi mới và rắc rối mới

Phỏng vấn SHAUN - Jeff (KinnPorsche): Jeff "đổ" Steal The Show từ lần nghe đầu tiên HHT - Trái với suy nghĩ về những áp lực hay tham vọng sẽ có một bản hit sau "Way Back Home", SHAUN bày tỏ sự bất ngờ khi ca khúc của anh viral trên TikTok. Nam ca sĩ cũng không đặt kỳ vọng lớn vào thành công của "Steal The Show" - ca khúc mới nhất kết hợp cùng nam ca sĩ/ diễn viên Jeff Satur - chàng mỹ nam "vạn người mê" trong "KinnPorsche The Series".

Loạt vai diễn không thể bỏ qua của nam chính "The Last of Us" Pedro Pascal HHT - Pedro Pascal đang được đánh giá cao với màn hóa thân trong "The Last of Us" (Người Sống Sót Cuối Cùng) trên HBO. Tuy vậy, trước đây nam tài tử từng góp mặt trong khá nhiều bộ phim danh tiếng.

Sự trỗi dậy của âm nhạc trả thù: Miley Cyrus và Shakira bắt tay "cà khịa" tình cũ HHT - Chủ đề "tình cũ" tuy không phải chất liệu mới mẻ trong âm nhạc nhưng lại góp phần giúp nhiều ca khúc lên xu hướng trong thời gian gần đây.

Từ siêu phẩm 7 giải Oscar, điều gì khiến A24 trở thành "gã dị biệt" của Hollywood? HHT - Suốt thời gian qua, tiếng vang của bộ phim điện ảnh "Everything Everywhere All at Once" (2022) vẫn không ngừng vọng lại. Kéo theo đó, danh tiếng của A24 - hãng phim “chịu trách nhiệm” cho việc sản xuất tuyệt phẩm này - lại tiếp tục gây sốt sau nhiều năm tạo sự chú ý.

Mỹ nam “đổ bộ” phim Hàn tháng 4: Joo Won đi ăn trộm, Ahn Hyo Seop làm bác sĩ HHT - Phim Hàn tháng 4 đánh dấu sự trở lại của các mỹ nam: Jang Geun Suk gai góc bụi bặm, Joo Won ban ngày làm văn phòng - ban đêm đi ăn trộm, Lee Do Hyun mất trí nhớ… Và chắc chắn không thể thiếu “Chim thủy tổ” Ahn Hyo Seop trở lại làm bác sĩ.

Chuyên gia truyền thông: Lệ Quyên đang bị "nỗi đau ngự trị", đúng như anti-fan mong muốn? HHT - Những ngày qua, Lệ Quyên không ngừng đăng đàn trên mạng xã hội với những lời lẽ gay gắt, thậm chí bị đánh giá không chuẩn mực với người nghệ sĩ sau khi bị anti-fan công kích. Một chuyên gia truyền thông nhận định hành động của Lệ Quyên có mặt lợi nhưng hiện tại, lợi bất cập hại.

Sự thật đằng sau tạo hình người đóng đang bị chỉ trích của nàng Lọ Lem HHT - Mới đây, Disney đã công bố tạo hình của nhân vật Cinderella trong “Descendants: The Rise of Red” - phần ngoại truyện của loạt phim “Descendants”. Một lần nữa, "nhà Chuột" lại tạo nên làn sóng tranh luận giữa cộng đồng người hâm mộ.

Đốm lửa hy vọng chưa bao giờ tắt của dàn diễn viên thắng giải Oscars 2023 HHT - Những người chiến thắng tại Oscars 2023 đều có một điểm chung: Họ là những cái tên từng bị cho là hết thời tại Hollywood. Thế nhưng, chỉ cần đốm lửa hy vọng chưa dập tắt, nó vẫn có thể bùng lên một ngọn lửa sáng nhất.