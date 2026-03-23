Chappell Roan bị chỉ trích dữ dội vì khiến fan nhí là con gái danh thủ Jorginho bật khóc

HHTO - Vụ việc tại Lollapalooza Brazil khiến Chappell Roan bị chỉ trích nặng nề về hành xử với trẻ nhỏ, gây tranh cãi về quyền riêng tư và đạo đức nghệ sĩ.

Sáng 21/3 tiền vệ người Brazil - Jorginho đã bất ngờ bày tỏ sự phẫn nộ với cách hành xử của đội ngũ của nữ ca sĩ Chappell Roan trên trang Instagram cá nhân. Cụ thể, sự việc xảy ra tại một khách sạn ở Sao Paulo, Brazil, nơi gia đình cầu thủ đang lưu trú. Theo lời kể của Jorginho, con gái riêng của vợ anh (con ruột của nam tài tử Jude Law) là một "fan cứng" của Chappell Roan. Khi thấy thần tượng đang ăn sáng, cô bé tiến lại gần để xác nhận danh tính mà không xin chụp ảnh hay làm phiền.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 21/03 vừa qua tại khách sạn Palácio Tangará.

Tuy nhiên, phản ứng từ phía nữ ca sĩ lại vô cùng gay gắt khi một vệ sĩ trong đoàn đã sang tận bàn ăn của gia đình Jorginho với thái độ hung hãn. Người này nặng lời cáo buộc cô bé có hành vi "quấy rối" và "thiếu tôn trọng" nữ ca sĩ, thậm chí đe dọa sẽ gửi đơn khiếu nại lên ban lễ tân khách sạn. Vụ việc khiến con gái của Jorginho rơi vào trạng thái hoảng loạn và bật khóc nức nở ngay tại chỗ.

Phản ứng từ phía nữ ca sĩ lại vô cùng gay gắt.

Ngay sau khi sự việc được chia sẻ rộng rãi, một làn sóng tranh cãi dữ dội đã nổ ra trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng Chappell Roan đang có biểu hiện "ngáo quyền lực" hoặc quá cực đoan trong việc thiết lập ranh giới với người hâm mộ. Ngược lại, một bộ phận fan trung thành của nữ ca sĩ lại lên tiếng bảo vệ thần tượng, cho rằng đây là biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền riêng tư và an toàn cá nhân trong mọi tình huống.

Sau khi sự việc bùng nổ trên mạng xã hội, Thị trưởng thành phố Rio de Janeiro, ông Eduardo Cavaliere đã lên tiếng tuyên bố sẽ cấm Chappell Roan biểu diễn tại các sự kiện lớn của thành phố, bao gồm lễ hội nổi tiếng Todo Mundo no Rio.

Ông Eduardo Cavaliere đã lên tiếng tuyên bố sẽ cấm Chappell Roan biểu diễn.

Sáng 22/3, Chappell Roan đã có động thái phản hồi chính thức thông qua Story trên Instagram cá nhân. Xuất hiện trước ống kính với vẻ mệt mỏi, nữ ca sĩ khẳng định bản thân hoàn toàn không chứng kiến hay trực tiếp tham gia vào vụ việc xảy ra tại bàn ăn của gia đình Jorginho.

"Tôi thậm chí còn không nhìn thấy người mẹ và đứa trẻ đó. Không ai tiếp cận tôi, không ai làm phiền tôi cả. Tôi chỉ đang ngồi ăn sáng bình thường tại khách sạn," nữ ca sĩ cho biết. Đáng chú ý, Chappell Roan cho rằng nhân viên an ninh có hành vi hung hãn với bé Ada Law không thuộc đội ngũ an ninh cá nhân của cô, mà có thể là nhân viên điều phối chung tại khu vực.

Chủ nhân bản hit Good Luck, Babe! vẫn gửi lời xin lỗi chân thành đến mẹ con bé Ada Law.

Dù vậy, chủ nhân bản hit Good Luck, Babe! vẫn gửi lời xin lỗi chân thành đến mẹ con bé Ada Law: "Thật không công bằng khi phía an ninh tự ý đưa ra những giả định tiêu cực về ý định của người khác khi họ chưa hề làm gì sai. Tôi rất tiếc nếu điều đó khiến hai mẹ con cảm thấy không thoải mái. Các bạn không đáng bị đối xử như vậy."