Concert của BTS tại Gwanghwamun: Một giờ đồng hồ "rực lửa", RM nói lắp vì hồi hộp

HHTO - "BTS Comeback Live: Arirang" chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 1 tiếng nhưng vẫn đủ để BTS "thắp lửa" quảng trường Gwanghwamun. Gây trầm trồ với khả năng làm chủ sân khấu cực đỉnh, BTS cũng không giấu được niềm hạnh phúc trong lần gặp lại ARMY sau khoảng thời gian dài.

Ngày 21/3, BTS đi vào lịch sử Hàn Quốc khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên tổ chức concert trực tiếp ở Quảng trường Gwanghwamun (Seoul, Hàn Quốc). BTS Comeback Live: Arirang khiến khán giả toàn cầu trầm trồ với quy mô "chấn động".

Trước "giờ G", Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok đến thăm sân khấu của BTS. Ông cho rằng khâu quản lý an ninh đã đáp ứng yêu cầu và: "Chúng tôi nhận thấy concert của BTS có ý nghĩa đủ lớn, nên các nguồn lực quốc gia đang được huy động (để hỗ trợ concert này)".

Đúng 18h, âm nhạc của BTS phủ khắp Quảng trường Gwanghwamun. Được dẫn dắt bằng tiếng chuông No.29, trên bản giao hưởng tuyệt đẹp giữa âm thanh điện tử hiện đại và điệu kèn truyền thống, BTS xuất hiện trước công chúng cùng lời khẳng định hùng hồn: "Xin chào Seoul, chúng tôi đã trở lại rồi đây". Trang phục diễn của BTS được lấy cảm hứng từ áo giáp thời Joseon, trong khi sân khấu hoành tráng của họ được thiết kế theo hình khải hoàn môn.

Âm hưởng Arirang vang vọng hùng hồn tại concert của BTS.

Giữa "làn sóng tím" của hàng trăm nghìn ARMY từ khắp nơi đổ về Seoul, điệp khúc của điệu Arirang vang dội khắp quảng trường trong ca khúc mở màn Body to Body. Biển người đồng loạt hòa giọng cùng dàn đồng ca, tạo nên một phiên bản hùng tráng của bản dân ca Hàn Quốc, lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả toàn cầu.

Buổi biểu diễn kéo dài hơn 1 tiếng với 12 bài hát: Body to Body, Hooligan, 2.0, Butter, Mic drop, Aliens, FYA, SWIM, Like Animals, NORMAL, Dynamite và cuối cùng là Mikrokosmos.

Trở lại sau 4 năm, BTS vẫn làm khán giả trầm trồ bởi khả năng kiểm soát sân khấu "thượng thừa". Bất kể quy mô "khủng" của quảng trường, các thành viên vẫn lấp đầy không khí bằng năng lượng "rực lửa", liên tục khuấy động bằng những màn trình diễn mãn nhãn.

BTS được đánh giá cao với giọng hát live ổn định dù hầu hết các ca khúc đều "nặng" vũ đạo. Nếu vocal line xử lý các nốt cao "ngọt xớt" thì rap line cũng mang đến những "con flow" cực chắc. Tần suất trình diễn dày đặc hòa cùng năng lượng bùng nổ cuốn khán giả vào dòng cảm xúc phấn khích đến mức không ngơi nghỉ.

Trưởng nhóm RM phải hạn chế phần vũ đạo vì chấn thương dây chằng. Song, anh vẫn "ăn trọn" từng màn biểu diễn chỉ với khí chất tự tin của mình.

Được cầm trịch bởi đạo diễn nổi tiếng Hamish Hamilton (Oscar, Grammy, Super Bowl), quảng trường dường như được đắm chìm trong "mê cung" của ánh sáng và hiệu ứng mãn nhãn theo từng nhịp beat. Gặp lại người hâm mộ sau khoảng thời gian dài, BTS cũng không giấu được những khoảnh khắc muốn "buôn chuyện". Điều đầu tiên mà "hội em út" Jimin và Jungkook quan tâm chính là ARMY có bị lạnh không, đồng thời dặn fan phải giữ gìn sức khỏe của mình.

Điểm nhấn thuộc về màn flex trình tiếng Anh cực "lả lướt" của j-hope. Anh vui vẻ trò chuyện cùng fan với ngữ điệu thuần thục: "Không thể tin được cả 7 người chúng mình lại có thể đứng đây ngày hôm nay".

Những "tiếng nói" của BTS cũng có những giây phút lắng lại vì hồi hộp. Nếu Jin thú nhận: "Chúng mình đang rất lo lắng vì đã lâu lắm rồi mới lại có cảm giác này", thì RM lại rung động đến mức nói lắp, và được "em út vàng" Jungkook trấn an bằng cách nhẹ nhàng xoa lưng anh.

"Anh em Daegu" lại tràn đầy mong đợi vào chương mới tiếp theo cùng với ARMY. V thổn thức trước đám đông: "Đây là khoảnh khắc mà chúng mình đã mơ về rất nhiều lần", còn SUGA cũng hẹn gặp người hâm mộ ở hành trình world tour và nhất là chương 2.0 xán lạn phía trước.

Khép lại concert, ca khúc Mikrokosmos với âm điệu mơ mộng ngân dài thông điệp: "Những vì sao sẽ càng sáng hơn trong đêm tăm tối" như một lời cảm ơn sâu sắc dành cho tất cả khán giả.

BTS Comeback Live: Arirang là buổi trình diễn trực tiếp đầu tiên của BTS dành cho album ARIRANG. Sắp tới, họ bước vào lịch trình world tour dày đặc với (trước mắt) là tổng cộng 79 đêm diễn ở 23 quốc gia.