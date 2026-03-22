Concert của BTS có đám đông gây choáng, ước tính chi hơn 1,5 tỷ cho việc này

HHTO - Theo truyền thông Hàn Quốc, sau concert, một đội ARMY (fan của BTS) có khoảng 400 thành viên đã cùng nhau thu dọn rác tại các cung đường.

Tối 21/3, concert miễn phí BTS Comeback Live: ARIRANG đã diễn ra tại Quảng trường Gwanghwamun tại Seoul, Hàn Quốc. Chỉ có 22.000 vé chính thức, nhưng chính quyền thành phố đã ước tính sẽ đón khoảng 260.000 du khách ghé đến trong đợt này.

Những hình ảnh qua livestream từ Netflix và truyền thông cho thấy dự đoán trên là "không ngoa" bởi lượng khán giả dày đặc phủ kín khắp các nẻo đường, bao gồm phía trước Quảng trường Gwanghwamun và các tuyến đường bố trí màn hình lớn theo dõi trực tiếp.

Lượng khán giả khổng lồ theo dõi concert của BTS được trình chiếu qua livestream trên Neflix.

BTS diễn live hầu hết các bài hát ở album ARIRANG, kết thúc bằng bản hit Dynamite Mikrokosmos trong khoảng 1 tiếng. Buổi diễn không chỉ gây choáng khi đón lượng khán giả khổng lồ, mà ARMY còn ghi điểm bởi sự tinh tế khi chủ động ở lại dọn vệ sinh khu vực người xem tập trung đông.

Theo trang The Chosun Daily, một "đội tình nguyện ARMY" có khoảng 400 người, đeo băng và găng tay tím (màu đại diện của BTS) đã cùng nhau nhặt rác ở khắp quảng trường sau khi concert kết thúc. Họ kết nối với nhau và lên kế hoạch thông qua mạng xã hội.

ARMY được khen tinh tế khi hỗ trợ dọn dẹp sau concert. - Ảnh: mydaily, news1

Trang Hankyoreh thống kê rằng, tập đoàn HYBE/ BigHit Music - đơn vị chủ quản của BTS sẽ phải chi trả khoảng 90 triệu won (hơn 1,5 tỷ đồng) cho chính quyền để được phép sử dụng các không gian đô thị công cộng và di tích văn hóa.

Trong đó, để được cấp phép sử dụng và quay phim tại Cung điện Gyeongbokgung và Cổng Sungnyemun, phía BTS phải trả khoảng 61,2 triệu won (hơn 1 tỷ đồng). Đó là khoản thanh toán cho doanh thu bán vé bị mất do việc BTS sử dụng nơi này làm địa điểm tổ chức concert. Vào ngày diễn ra buổi hòa nhạc, Cung điện Gyeongbokgung, Cung điện Deoksugung và Bảo tàng Cung điện Quốc gia Hàn Quốc đều đóng cửa.

Chi phí sử dụng Quảng trường Gwanghwamun trong 1 tuần cho chương trình comeback của BTS đã được xác nhận vào khoảng 30 triệu won (hơn 500 triệu đồng). Theo quy định của thành phố về việc sử dụng và quản lý Quảng trường Gwanghwamun, phí được ấn định là 10 won (175 đồng) mỗi 1m2/giờ (tính từ 6h - 18h) hoặc 13 won (227 đồng). Dựa trên cơ sở này, việc sử dụng quảng trường rộng hơn 10.000 m2 trong 7 ngày, từ 16 - 22/3 sẽ được có chi phí khoảng 30 triệu won.

Tuy nhiên, chi phí công, chi phí xã hội liên quan đến sự kiện dự kiến ​​sẽ vượt xa con số 90 triệu won. Để đảm bảo an toàn vì lượng khách trong nước và quốc tế đổ về xem concert BTS tăng cao, hơn 10.000 nhân viên sẽ được triển khai, bao gồm khoảng 6.700 sĩ quan cảnh sát và 3.400 quan chức từ thành phố, quận và sở cứu hỏa.

Cảnh sát đã yêu cầu các nhóm dân sự hạn chế hoặc hủy bỏ các cuộc biểu tình tại Quảng trường Gwanghwamun bắt đầu từ ngày 16/3. Ngoài ra, việc ra vào các tòa nhà gần khu vực này bị hạn chế trước sự kiện.