"Perfect Crown" còn chưa lên sóng, IU đã gây tranh cãi vì một cảnh hồi tưởng

Sau phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, IU lại có một dự án lớn khác chuẩn bị lên sóng là Perfect Crown đóng cùng Byun Woo Seok. Kịch bản phim có bối cảnh giả tưởng rằng Hàn Quốc có chế độ quân chủ lập hiến. Byun Woo Seok vào vai chàng hoàng tử Yi Ahn, địa vị cao quý nhưng không có thực quyền, khao khát cuộc sống tự do thoát khỏi sự kiểm soát của Hoàng hậu.

Còn IU trở thành Seong Hee Joo, cô tiểu thư giàu có nhưng có xuất thân thường dân nên bị mọi người coi thường. Và một đám cưới theo hợp đồng sẽ giúp Seong Hee Joo cùng Yi Ahn đạt được điều mình muốn, nhưng đâu ngờ cả hai lại cùng phải đối đầu với những âm mưu chốn Hoàng cung.

Perfect Crown là dự án lớn được Disney+ đầu tư mạnh. Nhưng ngay từ khi tung ra trailer, khán giả đã thấy lấn cấn ở một chi tiết. Đó là việc IU cùng Noh Sang Hyun đóng vai thời học sinh. Dù chỉ là những phân cảnh hồi tưởng, không xuất hiện nhiều trên phim nhưng nhiều người cho rằng IU và đặc biệt là Noh Sang Hyun quá tuổi để mặc đồng phục. IU năm nay đã 32 tuổi, Noh Sang Hyun còn 35 tuổi và ngoại hình của anh bị cư dân mạng nhận xét là “nhìn như... bố của học sinh”.

Khán giả đều thắc mắc vì sao một phim kinh phí lớn lại không chọn diễn viên trẻ đóng vai thời học sinh mà nhất quyết phải để IU và Noh Sang Hyun đảm nhận cả hai giai đoạn. Cho dù hai diễn viên có thể “hồi teen” bằng biểu cảm dễ thương thì vẫn không thể gạt bỏ được thực tế IU và Noh Sang Hyun đã không thể “cưa sừng làm nghé”.

Tuy nhiên, cũng có người bênh vực rằng đạo diễn hẳn có lý do để chọn IU và Noh Sang Hyun đóng cả giai đoạn hiện tại lẫn quá khứ, bởi như vậy sẽ giúp cảm xúc của khán giả được liền mạch. Dù sao đây cũng chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ trong trailer, biết đâu đến khi phim chiếu thì hai diễn viên sẽ chứng tỏ rằng họ hợp vai.