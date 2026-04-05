"Chất sống" bản địa: Mỗi con hẻm, món ăn đêm đều trở thành điểm chạm du lịch

HHTO - Sức hấp dẫn của địa điểm du lịch không chỉ đến từ những hình ảnh truyền thông hào nhoáng mà còn đến từ những câu chuyện kể chân thực từ chính người dân bản địa.

Tại buổi talkshow TP.HCM, nơi mọi trải nghiệm sống đều có thể trở thành sản phẩm du lịch thuộc khuôn khổ Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026, câu chuyện về việc đưa “chất sống” Sài Gòn lên nền tảng số đã trở thành tâm điểm, mở ra một góc nhìn mới về cách định vị thương hiệu điểm đến từ cách kể chuyện của những giá trị nguyên bản.

Sự chuyển mình này được minh chứng rõ nét qua chia sẻ của nhà sáng tạo nội dung trẻ - Quang Mỹ Thiên từ kênh Cholon Downtown. Khởi đầu từ một công việc tình cờ là dẫn dắt các nghệ sĩ nước ngoài trải nghiệm thành phố sau những buổi biểu diễn, Mỹ Thiên nhận ra rằng điều khiến khách quốc tế thực sự rung động không phải là sự xa hoa mà là tính địa phương của Việt Nam.

Chính nhu cầu tìm kiếm những góc nhìn khác biệt về Việt Nam của người nước ngoài đã đánh thức tình yêu văn hóa, thôi thúc họ đi sâu vào những ngõ ngách, tìm hiểu về nếp sống gia đình và truyền thống đã tồn tại hàng thế kỷ.

Câu chuyện về tiệm bánh pía Triều Châu có tuổi đời hơn một trăm năm tại khu vực Chợ Lớn là một ví dụ điển hình cho sức mạnh của việc kể chuyện. Từng là một tiệm bánh chỉ người dân bản địa mới biết đến, thông qua những thước phim và cách dẫn dắt gần gũi của Mỹ Thiên, tiệm bánh ấy đã bước ra khỏi ranh giới khu phố để trở thành một điểm dừng chân không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch của TP.HCM. Việc chia sẻ những câu chuyện xoay quanh một món ăn truyền thống đã biến nó trở thành một sản phẩm du lịch có sức hút mãnh liệt mà không cần đến bất kỳ sự dàn dựng cầu kỳ nào.

Mỹ Thiên chia sẻ về câu chuyện của tiệm bánh pía Triều Châu.

Đứng ở góc độ chiến lược, ông Nguyễn Tiến Huy - đại diện Localis - nhấn mạnh rằng công nghệ chính là “xương sống số” giúp chuyển hóa những tài nguyên bản địa rời rạc này thành một hệ sinh thái chạm, đặt và cảm nhận liền mạch. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, cú bắt tay chiến lược giữa Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM và Localis trong việc nâng cấp visithcmc.vn đã mở ra một phương thức tiếp cận hoàn toàn mới.

Lễ ký kết hợp tác phát triển website điểm đến chính thức visithcmc.vn giữa Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM và Localis.

Thông qua việc phát triển website điểm đến chính thức visithcmc.vn, các đơn vị sáng tạo đang tạo ra một nền tảng nơi chính người Sài Gòn kể câu chuyện của mình. Mục tiêu cao nhất không chỉ là quảng bá hình ảnh mà còn là nâng cao chỉ số sẵn sàng giới thiệu điểm đến, giải bài toán giữ chân du khách quốc tế vốn đang là thách thức lớn của ngành du lịch Việt Nam.

Tầm nhìn của những người làm du lịch thế hệ mới là biến mỗi người dân thành một “Localis” - những người kết nối văn hóa và lịch sử vào cuộc sống bình dị thường nhật. Khi công nghệ AI được tích hợp để thấu hiểu ngôn ngữ và sở thích cá nhân, những trải nghiệm “sống” tại TP.HCM sẽ trở nên sống động và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Sự kết hợp giữa tư duy hệ thống và tâm hồn yêu văn hóa của giới trẻ hứa hẹn sẽ đưa “chất sống” đặc trưng của thành phố chạm đến trái tim du khách, định vị TP.HCM không chỉ là một điểm dừng chân mà còn là một kỷ niệm đáng nhớ trên bản đồ du lịch.