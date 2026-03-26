Bắt trend "bóp ly kêu rộp rộp": Giới trẻ mê đắm thức uống phủ sôcôla giòn rụm

HHTO - Lướt mạng xã hội những ngày gần đây, không khó để bắt gặp những đoạn video cực viral về món thức uống được phủ sôcôla bên trong, khi dùng tay bóp mạnh vào thành ly tạo ra những âm thanh "rắc rắc", "rộp rộp" vô cùng vui tai. Không chỉ là một món giải khát, thức uống mang tên Dark Lava này đang trở thành thú vui, vừa nhâm nhi vừa chill cùng hiệu ứng ASMR.

Mùa Hè năm nay chứng kiến màn "tái xuất" đầy ngoạn mục của một món thức uống với tên gọi đầy bí ẩn và cuốn hút là Dark Lava. Điểm ấn tượng đầu tiên của món nước này chính là diện mạo độc đáo đúng như tên gọi. Mỗi ly nước khi đến tay thực khách đều khoác lên mình một “lớp áo” đen huyền bí.

Thực chất, đó là một lớp sôcôla đen được các barista khéo léo phết đều lên thành trong của chiếc ly trong suốt. Sau khi trải qua vài phút, lớp sôcôla này sẽ đông cứng lại, tạo thành một lớp vỏ bọc giòn tan, ôm trọn lấy phần thức uống bên trong.

Sữa chuối kết hợp cùng sôcôla là phiên bản được yêu thích nhiều nhất nhờ sự cân bằng hương vị hoàn hảo.

Món đồ uống kiêm "đạo cụ sống ảo" được các Gen Z "săn lùng" tích cực.

Bên cạnh đó, sức hút thực sự của Dark Lava lại nằm ở trải nghiệm thưởng thức độc lạ. Thay vì cắm ống hút và thưởng thức, thực khách cần dùng tay bóp nhẹ vào thành ly, lớp sôcôla đông cứng bên trong sẽ lập tức nứt toác, tạo ra những tiếng "rắc rắc", "rộp rộp" cực kỳ vui tai.

Với hội "nghiện" ASMR, sự hòa quyện giữa âm thanh sôcôla vỡ vụn mang đến hiệu ứng giải tỏa căng thẳng cực kỳ hiệu quả. Chính thú vui tự tay "phá vỡ" lớp vỏ này đã biến Dark Lava thành "đạo cụ sống ảo", thu hút Gen Z rần rần đi check-in.

Không chỉ có sữa chuối, trà sữa đậm vị hay matcha thanh mát khi kết hợp cùng sôcôla đều mang lại những trải nghiệm ẩm thực "cực cuốn".

Ngoài ra, các tiệm cà phê còn linh hoạt kết hợp lớp sôcôla giòn rụm này với nhiều loại thức uống khác nhau, tạo ra một menu Dark Lava đa dạng để hội thực khách tha hồ lựa chọn. Phiên bản phổ biến nhất và được "săn đón" nhiều nhất hiện nay chính là sữa chuối dark lava. Sự kết hợp giữa sôcôla và chuối vốn đã là “chân ái” trong lòng nhiều tín đồ mê ẩm thực. Vị ngọt thơm, dịu nhẹ và thanh mát của sữa chuối vô cùng lý tưởng để cân bằng lại vị đắng nhẹ, đậm đà của sôcôla đen.

Nếu không thuộc team sữa chuối, bạn hoàn toàn có thể thử sang hệ matcha hoặc trà sữa. Với matcha dark lava, vị chát nhẹ của matcha kết hợp với sôcôla đắng mang đến một phiên bản thức uống có hương vị chát nhẹ, ít ngọt và thanh tao. Trong khi đó, phiên bản trà sữa lại chiều lòng những tâm hồn hảo ngọt.

Âm thanh lớp sôcôla vỡ vụn mang lại trải nghiệm đầy thích thú cho thực khách.

Để bắt kịp trào lưu, hàng loạt quán cà phê đã lập tức cập nhật Dark Lava vào thực đơn của mình. Trung bình một ly Dark Lava có mức giá dao động trong khoảng 45.000 - 65.000 VNĐ. Với giá thành không quá cao này đã giúp trào lưu Dark Lava dễ dàng tiếp cận và "đốn tim" giới trẻ hơn.