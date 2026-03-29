Ghé bảo tàng dành cho những bóng hồng nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ đất Nam Bộ

HHTO - Trong chuỗi series bảo tàng miễn phí vé tham quan thì địa điểm tiếp theo nhà Hoa muốn giới thiệu chính là Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (phường Xuân Hòa, TP.HCM). Nằm trên tuyến đường Võ Thị Sáu đông đúc, thế nhưng bảo tàng lại có vẻ rất “đối nghịch” với nhịp sống bên ngoài, chỉ có thể diễn tả bằng những tính từ như nhẹ nhàng, trầm lắng hay êm ả.

Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ là nơi trưng bày rất nhiều kỷ vật và hình ảnh phụ nữ từ những năm đầu thế kỷ XX đến nay. Tiền thân là Nhà Truyền thống Phụ nữ Nam Bộ, về sau này, tòa nhà được khởi công xây dựng thành bảo tàng và khánh thành vào ngày 18/5/1990.

Nếu Bảo tàng Địa chất TP.HCM lưu giữ tới gần 20 nghìn mẫu vật thì Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ còn “gấp đôi sức mạnh” khi hiện đang quản lý và lưu giữ tới hơn 44 nghìn hiện vật và tài liệu khoa học. Trong đó, hơn một nửa là hiện vật chiến tranh và nửa là hiện vật văn hóa, gồm nhiều chất liệu. Tổng số các hiện vật sẽ được chia thành 24 bộ sưu tập dựa theo chủ đề hoặc chất liệu và có 6 bộ sưu tập được xếp vào hàng quý hiếm.

Ở thời điểm hiện tại, do bảo tàng đang trong quá trình tu sửa, cải tạo và mở rộng ở các hạng mục nên sẽ có những mẫu vật hiện đã được cất đi hoặc không gian trưng bày bị đóng cửa. Tuy nhiên, hai không gian chính trưng bày về áo dài cũng như phụ nữ thời kháng chiến vẫn mở cửa với số lượng hiện vật trưng bày nhất định để các bạn đến tham quan.

Không gian bên ngoài bảo tàng nhìn từ góc đường Võ Thị Sáu - Lê Quý Đôn.

Bước vào bên trong và di chuyển lên khu vực cầu thang để lên tầng 1, bạn sẽ thấy một không gian rộng lớn trưng bày rất nhiều mẫu áo dài phụ nữ Việt Nam đặc sắc từ đầu thế kỷ XX cho đến nay. Từng mẫu thiết kế từ cổ đến kim, từ trang phục thường nhật truyền thống đến trang phục cho những sự kiện trang trọng, tất cả đều hội tụ tương đối đầy đủ bên trong gian phòng này.

Từng mẫu áo dài được bảo quản một cách cẩn thận, ngăn nắp để khách tham quan được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của áo dài Việt Nam.

Những kiểu áo như Le Mur, tay Raglan, cổ cao, cổ thuyền... đều được trưng bày và sắp xếp theo diễn tiến phát triển của áo dài Việt Nam.

Một số mẫu áo dài sẽ được trưng bày kèm theo tranh, ảnh.

Ngoài việc lưu giữ những mẫu áo dài cổ vật qua các thời kỳ, bảo tàng hiện cũng nhận lưu giữ các mẫu áo dài của các nhà thiết kế nổi tiếng. Trong ảnh là bộ "Hậu ấn kim hoa" của nhà thiết kế Nguyễn Quốc Việt được trình diễn tại Miss Charm Vietnam 2025.

Ngoài ra, khu vực tầng 1 cũng có một không gian nhỏ trưng bày trang phục của phụ nữ thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số như Ê Đê, Gia Rai, Chăm… Không gian này nằm khá khuất trong góc bên phải của phòng nên các bạn nhớ chú ý một chút để thấy chỗ này nhé!

Sau khi kết thúc tham quan không gian tầng 1, bạn đừng quên dành chút thời gian để đến không gian tầng 2 - không gian trưng bày thể hiện sự gắn liền giữa phụ nữ và những cuộc kháng chiến, bảo vệ hòa bình dân tộc.

Toàn cảnh một số không gian bày trí của khu vực tầng 2 bảo tàng. Ở khu vực này, có thể thấy rất rõ không gian được thiết kế vô cùng hiện đại, bắt mắt để có thể "kể" những câu chuyện lịch sử một cách sống động hơn với khách tham quan.

Cận cảnh một không gian trưng bày với tranh, ảnh, hiện vật và thông tin được hiển thị đầy đủ với cả hai phiên bản tiếng Anh và Việt.

Những hiện vật gắn liền với cuộc đời thường nhật, sự nghiệp hay cuộc đời cách mạng của rất nhiều thế hệ phụ nữ thời kháng chiến đều được lưu giữ trong bảo tàng để khách tham quan tìm hiểu.

Không chỉ lưu giữ hiện vật dưới dạng vật thể hữu hình, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ còn có những khu vực hiện vật "ảo", được số hóa và thiết kế 3D giúp khách tham quan có thêm trải nghiệm khi đến bảo tàng cũng như bắt kịp xu hướng hiện đại.

Màn hình cảm ứng với khả năng tương tác và tham quan trong không gian 3 chiều của bảo tàng. Đây sẽ như thể là "hướng dẫn viên" của bạn để khám phá bảo tàng một cách trực quan hơn, sống động hơn.

Ngoài ra, tại bảo tàng cũng có một số góc "sống ảo" rất đẹp với phong cách kiến trúc cổ kính xen lẫn hiện đại như góc cầu thang hay ban công khu vực tầng 1, 2 chẳng hạn.

Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ hiện tọa lạc tại số 200-202 Đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Vì là bảo tàng nằm ở khu vực trung tâm thành phố nên việc di chuyển đến bảo tàng là vô cùng thuận tiện.

Bạn có thể đi xe máy và gửi xe ngay trong khuôn viên bảo tàng hoặc sử dụng các tuyến xe buýt có điểm dừng ngay tại cổng bảo tàng như 10, 28, 30 và 91 để đến đây. Tuy nhiên, hãy chú ý rằng đường Võ Thị Sáu là đường một chiều và khá đông đúc, nên nhớ để ý kỹ đường để tránh “sai một ly, đi lố mất bảo tàng” đấy nhé!