Thức uống đang “khuấy đảo” mùa Hè Bangkok: Latte hoa hồng "băng giá" -196°C

HHTO - Không chỉ làm bừng tỉnh vị giác giữa ngày Hè oi ả, ly latte này còn chiêu đãi thực khách màn trình diễn "đóng băng" hoa hồng mãn nhãn khiến nhiều người không ngần ngại vi vu sang tận Bangkok để được tận mắt chứng kiến màn "hô biến" đầy thú vị này.

Giữa cái nắng mùa Hè oi bức của xứ sở Chùa vàng, món đồ uống có tên gọi Rose Latte -196°C (latte hoa hồng) của một “tọa độ” chuyên phục vụ các món tráng miệng như kem và đồ uống trên đường Song Wat tại Bangkok (Thái Lan) đang được yêu thích đặc biệt và thu hút đông đảo sự chú ý của giới trẻ.

Món đồ uống này là sự kết hợp độc đáo giữa hương vị latte hoa hồng thanh tao và công nghệ làm lạnh sâu bằng nitơ lỏng, mang đến một trải nghiệm "giải nhiệt" không thể ấn tượng hơn.

Những chiếc cốc được làm lạnh sâu ở -86°C để giữ trọn vẹn độ sảng khoái cho món đồ uống.(Nguồn: @space_tamnik)

Diện mạo ngọt ngào của cốc latte hoa hồng với những cánh hoa đóng băng nhưng vẫn giữ được sắc đỏ thắm rực rỡ trên lớp kem mịn. (Ảnh: @space_tamnik)

Điều đầu tiên khiến thực khách bất ngờ chính là chiếc cốc phục vụ. Không giống như những chiếc cốc nhựa hay thủy tinh thông thường, những chiếc cốc tại đây được lấy ra từ một tủ đông chuyên dụng duy trì ở mức nhiệt -86°C.

Ngay sau đó, lớp latte màu hồng pastel ngọt ngào được rót nhẹ vào chiếc cốc và tỏa hương thơm dịu dàng, tạo nên một tổng thể vô cùng "nịnh mắt" cho những tín đồ yêu thích sự ngọt ngào.

Cảm giác thưởng thức đồ uống bên trong một chiếc cốc phủ lớp tuyết trắng xóa, tỏa ra làn hơi lạnh buốt giá giữa tiết trời oi ả đúng là “10 điểm không có nhưng”!

Toàn cảnh quy trình "hô biến" ly Rose Latte đang "gây sốt" tại Bangkok. (Nguồn: @amycnk)

Tuy nhiên, spotlight thực sự của món thức uống này lại nằm ở màn "hô biến" cành hoa hồng đi kèm. Một bông hồng đỏ còn tươi sẽ được nhân viên nhúng trực tiếp vào bình chứa nitơ lỏng ở nhiệt độ -196°C. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ cánh hoa sẽ bị đóng băng hoàn toàn, trở nên cứng lại nhưng cũng vô cùng mỏng manh.

Ngay sau đó, thực khách sẽ được chính tay vỗ nhẹ vào bông hoa ngay phía trên mặt ly. Tiếng cánh hoa giòn tan vỡ vụn cực kỳ bắt tai, kết hợp cùng những mảnh cánh hoa đỏ rực rơi xuống lớp kem sữa trắng tạo nên trải nghiệm vô cùng lung linh và thú vị.

Ly latte hoa hồng "băng giá" đang "khuấy đảo" bản đồ check-in tại Bangkok thời gian gần đây. (Nguồn: @gianaarmellini)

Với mức giá 159 Baht (tương đương 128.000 VNĐ), món Rose Latte này không chỉ là một thức uống mà còn mang đến cho thực khách trải nghiệm ẩm thực đầy thú vị. Khi thưởng thức, ngoài vị ngọt thanh và mát lạnh sâu, thực khách khá thích thú với cảm giác nhai những cánh hoa hồng giòn rụm, tan nhanh trên đầu lưỡi.

Món thức uống này được nhiều netizen dự đoán sẽ còn hot hơn nữa trong thời gian tới. Nếu bạn đang có kế hoạch vi vu Bangkok, đừng quên ghé qua tiệm tráng miệng Island nằm trên đường Song Wat vào khung giờ từ 10h30 đến 18h30 để trải nghiệm cảm giác "tan chảy" trước đóa hồng băng giá này nhé!