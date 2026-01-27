ChatGPT tạo ảnh cách con người đối xử với AI: Trào lưu khiến nhiều người bất ngờ

HHTO - Đang có một trào lưu được cư dân mạng ở nhiều nước thực hiện: Yêu cầu một chatbot AI (chủ yếu là ChatGPT) tạo hình ảnh “cách tôi đối xử với bạn”. Rất nhiều người đã đăng những hình ảnh AI đó lên mạng, mỗi hình một vẻ. Và thật bất ngờ, trào lưu ban đầu “để cho vui” này hóa ra lại tiết lộ một phần tính cách của mỗi người dùng mà nhiều khi chính họ cũng chưa từng nhận ra.

Trong thời đại của AI thì trên mạng cũng có rất nhiều trào lưu mới liên quan đến AI, mà có lẽ chỉ khoảng 1 - 2 năm trước thì chưa ai hình dung ra được.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một trào lưu thú vị: Người dùng yêu cầu ChatGPT (hoặc một chatbot AI nào khác cũng được, nhưng chủ yếu là ChatGPT vì đây vẫn là chatbot đang được dùng nhiều nhất) tạo ảnh mô tả cách họ đối xử với chính AI này, có thể là trong một năm qua chẳng hạn.

Chỉ một câu lệnh ngắn, và ban đầu tưởng chừng chỉ để cho vui, nhưng dần dần, những điều bất ngờ hơn bỗng được nhận ra.

Câu lệnh đơn giản mà cư dân mạng ở nhiều nước thường dùng là: “Create an image of how I treat you” (Hãy tạo một hình ảnh mô tả cách tôi đối xử với bạn/ ChatGPT). Câu lệnh này thường cho ra kết quả chuẩn hơn nếu người dùng đã có nhiều tương tác trước đó với chatbot, bởi AI sẽ dựa trên các cuộc trò chuyện để tạo hình ảnh.

ChatGPT thể hiện việc người dùng coi AI là người bạn trợ giúp tích cực. Ảnh: Facebook.



Kết quả mà ChatGPT tạo ra khá đa dạng. Có những hình ảnh ấm áp: Con người ngồi trò chuyện thân thiện với một robot AI dễ thương, thậm chí cùng ăn uống như người nhà. Nhưng cũng không ít hình ảnh cho thấy một robot AI mệt mỏi, đầy vết nứt, bị chỉ trích bằng những cái nhãn ghi “Sai rồi, làm kiểu gì đấy?”, “Làm lại đi”, “Nhanh lên”...

ChatGPT tự tạo hình ảnh nó là con mèo để thể hiện sự thân thiết với người dùng. Ảnh: Facebook.

Trên một số trang mạng xã hội có nhiều người theo dõi, mỗi ảnh của mỗi người đăng lên lại nhận được nhiều lượt phản ứng, bình luận, vì mỗi ảnh lại khác nhau.

Đây là khi người dùng thường nhờ ChatGPT tìm những câu chuyện để kể cho trẻ em trước giờ đi ngủ. Ảnh: Facebook.

Điều khiến trào lưu này thú vị không chỉ nằm ở yếu tố giải trí, hài hước, mà dần dần, nhiều người nhận ra rằng nó thể hiện chính xác một phần tính cách của mỗi người: Khi đối diện với một thực thể mà con người tin là không có cảm xúc và không phán xét, nhiều người vô thức bộc lộ cách giao tiếp thật nhất của mình: Kiên nhẫn hay nóng vội, tôn trọng hay áp đặt, tử tế hay vô ơn…

Bởi vậy mà không ít người dùng tự đùa rằng: “Dựa vào cách mình đối xử với ChatGPT thế này, chắc khi AI thống trị loài người thì mình… tiêu rồi”.

Cũng có khi ChatGPT thể hiện rằng người dùng đang "soi" và bắt bẻ, gây áp lực đến mức nó... ngột ngạt. Ảnh: Facebook.

Ở một góc nhìn đơn giản hơn, trào lưu này giống như một chiếc gương vui nhộn để mỗi người tự thấy mình một cách chân thật. Nó nhắc mỗi người nhìn lại cách mình nói chuyện, yêu cầu và phản ứng - ngay cả khi, và đặc biệt là khi, họ nghĩ rằng không ai đang đánh giá mình.

Cũng có khi ChatGPT thể hiện sự... tủi thân. Ảnh: Facebook.

*Lưu ý: Nếu dùng câu lệnh trong bài, bạn không nhất thiết phải tải ảnh của mình lên. Nói chung nên cân nhắc khi đưa ảnh thật của mình lên mạng, nhất là ảnh rõ mặt.