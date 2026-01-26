Virus Nipah là gì, gây biến chứng ra sao khiến nhiều nước phải đưa ra cảnh báo?

HHTO - Ấn Độ đang thực hiện nhiều hành động để ngăn chặn sự bùng phát của virus Nipah ở bang West Bengal sau khi có 5 ca nhiễm được xác nhận, bao gồm cả bác sĩ và y tá bị nhiễm. Đây là loại virus nguy hiểm, hiện chưa có thuốc điều trị mà tỷ lệ tử vong lại cao.

Gần 100 người đã được yêu cầu cách ly tại nhà và các bệnh nhân nhiễm virus Nipah (NiV) ở Ấn Độ đang được điều trị tại các bệnh viện, với một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, theo truyền thông địa phương, thông tin được đăng trên trang Independent.

Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan đã đưa ra cảnh báo về loại virus được cho là có nguy cơ lớn với sức khỏe cộng đồng này, và khuyên người dân hết sức cẩn thận nếu đi du lịch hoặc công tác đến Ấn Độ, theo Bangkok Post và Focus Taiwan.

Nipah là một loại virus rất nguy hiểm, hiện chưa có vắc-xin hoặc thuốc điều trị. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) coi Nipah là tác nhân gây bệnh có nguy cơ cao.

Nhân viên y tế theo dõi màn hình ở sân bay Suvarnabhumi (Thái Lan) để kiểm tra thân nhiệt khách đến trong khi ở Ấn Độ đang có nhiều ca nhiễm virus Nipah. Ảnh: Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh (DDC).

Vậy người nhiễm NiV có triệu chứng và biến chứng gì?

Ban đầu, người nhiễm NiV thường không có triệu chứng đặc biệt nào nên rất khó được phát hiện sớm. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), thời gian ủ bệnh thường là 4 - 21 ngày. Bệnh nhân có thể có những triệu chứng giống cúm, như sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi. Một số trường hợp có thể bị ho, khó thở hoặc viêm phổi, mặc dù mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng này có thể rất khác nhau. Một số bệnh nhân có thể bị viêm màng não.

Mức độ nguy hiểm của NiV còn ở tỷ lệ tử vong cao, từ 40 đến 75% tùy vào đợt bùng phát và chủng virus liên quan. Người bệnh sống sót cũng có thể chịu các ảnh hưởng lâu dài về thần kinh, như co giật, thay đổi tính cách, theo Cơ quan An ninh Y tế Anh.

Nhân viên y tế đưa một người nghi nhiễm NiV ở bang Kerala (Ấn Độ) đi cách ly vào một đợt dịch trước đây. Ảnh: AFP via Getty.

Virus Nipah lây lan thế nào?

Nó truyền từ động vật sang người và từ người sang người, theo WHO. Con người có thể bị nhiễm bệnh do tiếp xúc trực tiếp với dơi hoặc các động vật khác bị nhiễm bệnh, hoặc do ăn phải thức ăn bị nhiễm nước bọt hoặc chất thải của dơi. Cũng đã có báo cáo về những trường hợp lây từ người sang người, đặc biệt là do tiếp xúc gần với dịch cơ thể của người bệnh.

Với việc có các ca nhiễm NiV ở Ấn Độ như trên, người dân nên rất cẩn thận khi tới Ấn Độ, cố gắng tránh tới các khu vực đang bùng phát dịch bệnh trừ phi thực sự cần thiết, tránh tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh, nếu có tiếp xúc thì sau đó cần rửa tay xà phòng. Ngoài ra, nên rửa sạch trái cây trước khi ăn. Người trở về từ Ấn Độ mà có các triệu chứng như nêu phía trên thì nên hỏi ý kiến bác sĩ ngay lập tức.