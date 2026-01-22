Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội xuống mức 5 độ C trên iPhone: Sự thật là thế nào?

HHTO - Sáng nay, nhiều điện thoại iPhone hiển thị nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội chỉ 5 - 6 độ C, khiến không ít người bất ngờ và nhìn như vậy lại càng thấy rét hơn. Nhưng có đúng là nhiệt độ Hà Nội đã xuống đến 5 độ C hay không? Và dự báo nhiệt độ trên iPhone thường có đúng không?

Nhiều người dùng iPhone có thể hơi giật mình khi xem ứng dụng thời tiết vào sáng nay, 22/1, khi nhiệt độ cảm nhận (feels like) ở Hà Nội được hiển thị chỉ là 5oC.

Tuy nhiên, nhiệt độ quan trắc lúc 6h sáng nay ở trạm Hà Đông là 10,9oC, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Còn theo các mô hình lớn thì nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội là khoảng 9 - 10oC chứ không phải 5oC như iPhone hiển thị.

Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội sáng nay là 5oC? (Ảnh chụp màn hình ứng dụng thời tiết trên iPhone lúc gần 7h sáng 22/1).

Vậy thực tế là thế nào?

Trước hết, cần nhấn mạnh rằng nhiệt độ cảm nhận không phải là con số được đo thực, mà là giá trị được tính dựa trên nhiều yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, gió, mưa. Nó thể hiện mức nhiệt mà con người cảm thấy trong những điều kiện thời tiết cụ thể, ví dụ trong thời tiết như hôm nay ở Hà Nội thì gió và độ ẩm có thể khiến cảm giác rét của người dân khi ra ngoài tăng đáng kể so với nhiệt độ thực tế.

Ở những địa điểm khác nhau trong cùng thành phố, người dân có thể cảm thấy những mức độ rét khác nhau. Ảnh: TPO.

Trong trường hợp ở Hà Nội sáng nay, khả năng cao là mô hình dự báo mà Apple sử dụng đã “nhấn mạnh” yếu tố gió và mưa nhẹ, từ đó kéo nhiệt độ cảm nhận xuống mức rất thấp. Còn trong thực tế, ở nội đô, gió thường yếu hơn so với ở những nơi trống trải hoặc vị trí trạm đo, nên nhiệt độ cảm nhận là khoảng 9 - 10oC.

Có thể nói thế này để dễ hình dung: Ứng dụng có thể dùng dữ liệu ở trạm đo (trạm Hà Đông chẳng hạn, hoặc ở sân bay) chứ không phải trên đường phố đông đúc, lại kèm với dự báo mưa, và tính rằng với sức gió thế này thì nhiệt độ cảm nhận sẽ là 5 - 6oC thôi, nên iPhone hiển thị như thế. Nhưng người dân đi trên phố thì cảm nhận chỉ ở mức 9 - 10oC vì gió nhẹ và gần như không mưa. Còn những người đi qua chỗ thoáng hoặc có mưa lắc rắc thì cảm thấy rét hơn hẳn những người ở nơi đông đúc.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng nay, 22/1, theo mô hình ICON (là mô hình có độ chính xác cao trong dự báo gần). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là các ứng dụng/ mô hình dự báo thường xuyên sai, mà là chúng dự báo xu hướng thì tốt hơn là những con số cụ thể như nhiệt độ cảm nhận.

Tóm lại, những ứng dụng/ mô hình thời tiết và cả những dự báo hằng ngày rất khó chính xác 100%, mà người dân nên coi đây là những “lời nhắc” để có điều chỉnh phù hợp trong cuộc sống, như lựa chọn trang phục, có mang đồ che mưa hay không, sắp xếp các kế hoạch thế nào…, thay vì tuyệt đối tin tưởng hoặc phủ nhận.

Vì nói cho cùng, không một ai hay mô hình nào có thể khẳng định luôn dự báo thời tiết đúng hoàn toàn được.