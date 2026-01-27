Hà Nội ấm lên mấy ngày trước khi lại có không khí lạnh, và có nồm hơn không?

HHTO - Toàn miền Bắc đang ấm lên rõ rệt, đồng thời ở nhiều tỉnh thành, bao gồm Hà Nội, cũng trở nên ẩm hơn. Vậy ở Hà Nội ấm áp có lâu không, nhiệt độ tăng đến bao nhiêu trước khi đón đợt không khí lạnh tiếp theo? Và liệu trời có nồm ẩm hơn nữa không?

Ở Hà Nội, gió đã chuyển sang hướng Đông - Đông Nam khiến trời trở nên ấm hơn và ẩm hơn. Nhiệt độ cảm nhận lúc sáng nay, 27/1, đã lên đến 17 - 18oC, là mức rét chứ không còn rét đậm. Các tỉnh thành lân cận có mức nhiệt độ tương tự.

Chiều nay, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội dự báo sẽ tăng đến mức chuyển thành mát chứ không phải lạnh nữa, tức là lên đến khoảng 24oC.

Trong vài ngày tới, nhiệt độ ở Hà Nội không thay đổi mấy, chỉ có ở các khu vực khác nhau trong thành phố thì có thể chênh nhau một chút (cộng trừ 1oC). Khi có nắng thì ngoài trời khô ráo, nhưng chỉ được một lúc buổi chiều còn những khoảng thời gian khác trong ngày thì vẫn rất ẩm nên trong nhà có thể nồm.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 27/1. Dự báo chiều mai cũng vậy. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trạng thái thời tiết này ở Hà Nội dự báo sẽ kéo dài đến khoảng 30/1, tức là hết tuần làm việc này (tính theo tuần làm việc 5 ngày). Vì theo các dự báo hiện tại thì ngày 31/1 sẽ là ngày “chuyển tiếp” - miền Bắc lại đón không khí lạnh.

Dự báo từ ngày 1/2, Hà Nội bắt đầu chịu ảnh hưởng rõ ràng của không khí lạnh và vì vậy mà hết nồm. Tuy nhiên, trạng thái “hết nồm” đó có thể cũng lại không kéo dài (thậm chí có thể chỉ được 1 - 2 ngày) vì đợt không khí lạnh tới không hanh khô, cũng không mạnh như đợt vừa rồi.

Tóm lại, trong khoảng hơn một tuần tới, ở Hà Nội chủ yếu nhiều mây, có thể nắng nhẹ, khá ẩm; vì vậy người dân nếu cần giặt giũ, phơi phóng thì nên tranh thủ những ngày đỡ ẩm khi gió mùa Đông Bắc mới về, chứ khó có thời điểm hanh khô hay nắng rực rỡ nữa.