Thực hư thông tin nguy cơ mưa to, rét đậm dịp Tết Nguyên đán: Sự thật là gì?

HHTO - Thông tin là Tết Nguyên đán có nguy cơ mưa lớn kèm rét đậm, rét hại đã được đăng trên nhiều trang mạng xã hội, bao gồm cả những trang rất phổ biến. Vậy có thật là Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung có thể mưa rét vào dịp Tết Nguyên đán không?

Trong 1 - 2 ngày vừa rồi, thông tin về nguy cơ có mưa lớn, rét đậm, rét hại vào dịp Tết Nguyên đán đã được một số trang tin lớn trên mạng xã hội đăng, sau đó được chia sẻ nhanh chóng.

Thông tin này được đưa ra trong lúc ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung đang rét, hôm nay, 26/1, lại còn ẩm, và ở thời điểm này thì nhiều người dân cũng đang quan tâm đến thời tiết dịp Tết Nguyên đán. Vì vậy hầu như ai đọc cũng lo, thậm chí nghĩ đến việc phải đi mua nhiều quần áo rét.

Không ít trang đã đăng thế này. (Ảnh chụp màn hình Facebook).



Nhưng liệu bây giờ đã biết được cụ thể về thời tiết Tết Nguyên đán chưa?

Câu trả lời ngắn gọn là chưa.

Ngay cả một trong những cơ quan khí tượng có thiết bị hiện đại nhất thế giới như Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) của Mỹ cũng khẳng định, dự báo thời tiết trước 4 ngày là độ chính xác đã giảm, sau 7 ngày thì độ chính xác chỉ còn 50% hoặc thấp hơn, và sau 10 ngày thì chủ yếu là xem để biết xu hướng thôi. Điều này là do thời tiết ở mỗi nơi đều phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố phức tạp, và chỉ một sự thay đổi trong khí quyển của ngày hôm nay có thể trở thành những khác biệt lớn trong nhiều tuần sau đó.

Vì vậy, những mô hình lớn, như ICON của Đức, GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ và ECMWF của châu Âu, đều chưa đưa ra dự báo cụ thể cho thời điểm Tết Nguyên đán, tức là khoảng 3 tuần nữa.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 27/1 (ngay cả dự báo ngày hôm sau mà nhiều khi các mô hình cũng khác nhau). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hiện tại cũng có mô hình (như của AccuWeather) đã đưa ra dự báo cho cả dịp Tết Nguyên đán, nhưng thực tế những dự báo xa như vậy là dựa trên những yếu tố quy mô lớn (chẳng hạn như El Nino/ La Nina), và dựa trên xác suất (chẳng hạn có bao nhiêu phần trăm khả năng sẽ ấm hơn trung bình) hoặc so sánh (trước đây khi khí quyển thế này thì thời tiết cụ thể ở khu vực đó đã thế nào)…

Vì vậy, những dự báo xa, như là dự báo thời tiết Tết Nguyên đán, chỉ là dự báo xu hướng chứ không cụ thể được.

Dự báo chung về nhiệt độ cao nhất/ thấp nhất và khả năng mưa ở Hà Nội từ 15 - 17/2 của AccuWeather, nhưng thực tế đây chỉ là những "ước tính" dựa trên xu hướng, xác suất... mà thôi. Ảnh: Weather.

Cho nên, ở thời điểm này, có thể nói là gần như khả năng nào (về thời tiết ở miền Bắc) cũng là có thể trong dịp Tết Nguyên đán: Có thể mưa hoặc không, có thể rét đậm hoặc lạnh nhẹ… Có lẽ chỉ còn khả năng vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới mà ở miền Bắc nóng lên như mùa Hè là gần như không thể mà thôi.

Với những thông tin thời tiết, người dân nên theo dõi bản tin chính thống hoặc thông báo của các cơ quan chức năng địa phương, không nên vội tin các bài đăng chưa rõ nguồn trên mạng xã hội, đặc biệt là với dự báo xa.