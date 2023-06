Chị Đại Học Đường: Yeri Red Velvet đột phá, Lee Eun Saem diễn đạt đến phát ghét

HHT - Cùng là nữ chính trong "Chị Đại Học Đường", cô tiểu thư Baek Yena (Yeri) tưởng 100% phản diện với tính cách khó ưa, khó chiều lại được khán giả yêu mến. Trong khi học bá Kim Hye In (Lee Eun Same) ngỡ là phe chính diện lại làm khán giả "không thuận mắt".

Chị Đại Học Đường dẫu không tạo nên hiệu ứng bùng nổ khủng trên màn ảnh, nhưng vẫn đủ sức gây ấn tượng với khán giả. Phim chọn đề tài không mới nhưng không bao giờ lỗi thời của màn ảnh Hàn: Bạo lực học đường, phân biệt giai cấp tại trường học.

Lấy bối cảnh chính quen thuộc là ngôi trường đặc biệt chỉ giành cho con nhà có giàu, vẫn khai thác cách các cậu ấm cô chiêu hống hách và coi thường tầng lớp dưới, nhưng biên kịch khéo léo lồng ghép tình tiết trinh thám để Chị Đại Học Đường có sự khác biệt với các tác phẩm cùng chủ đề.

Phim gây tranh cãi vì lối xây dựng nhân vật khiến khán giả tìm mỏi mắt chẳng ra chính diện. Nhưng bù lại biên kịch lại biết cách tạo bất ngờ và kịch tính cho người xem trong việc tìm ra hung thủ đã sát hại Kim Hye In. Ai cũng có nhiều mập mờ, nằm trong vòng nghi vấn, nhưng người không ai ngờ đến tập 10 mới lộ bản chất chính là hung thủ khiến khán giả đội mũ bảo hiểm không kịp.

Phim kết thúc lấp lửng ở tập 10 vào tối 28/6, kẻ thủ ác chưa chịu trừng phạt thích đáng và lại có thêm nữ sinh bị sát hại khiến khán giả tin chắc đây là dấu hiệu cho Chị Đại Học Đường trở lại với mùa 2.

Thủ vai nữ chính, Kim Yeri cho thấy từng bước tiến bộ trên con đường diễn xuất. Cô thể hiện tròn vai một cô tiểu thư Baek Yena xinh đẹp, sang chảnh, coi trời bằng vung. Ánh mắt kiêu ngạo, coi thường đến mỉa mai đối phương đều được Yeri khắc họa rõ. Không thể chấp nhận chuyện Yena cậy quyền cậy thế để bắt nạt bạn học yếu thế, nhưng khán giả vẫn dành nhiều sự yêu mến cho nhân vật này ở sự bá đạo, thông minh.

Cũng là nữ chính, thậm chí được coi là nhân vật trung tâm và đóng vai trò quan trọng hơn cả Baek Yena, Kim Hye In do Lee Eun Saem thủ vai lại bị ghét cay ghét đắng. Kim Hye In được xây dựng là một nữ sinh con nhà nghèo, có chí tiến thủ với thành tích học tập xuất chúng - một mô-típ quá quen thuộc trên màn ảnh. Nhưng trái với các nhân vật cùng hình tượng thường được người người yêu mến vì tính cách tốt bụng, thì Kim Hye In lại khiến khán giả gai mắt, thậm chí là một trong những nguyên nhân khiến khán giả phải bỏ ngang phim.

Cô xuất thân nghèo khó, căm ghét sự bất công khi đối phương dùng địa vị quyền thế để ép bức người khác. Nhưng rồi chính Hye In lại lợi dụng việc làm gia sư cho một cô bé con nhà giàu để "pha-ke" gia thế của bản thân, bị phát giác lại không biết nhận sai mà tiếp tục có thái độ ngạo mạn. Tính cách lại ngang ngạnh, bốc đồng khi chưa hiểu rõ sự việc đã sẵn sàng nhào vào "nắm đầu" đối phương.

Để khán giả phải ghét cay ghét đắng nhân vật mình thủ vai, Lee Eun Same đã có màn thể hiện tốt với những biểu cảm "thiếu đánh". Nhưng càng về sau, Kim Hye In dần trưởng thành và tính cách cũng trở nên dễ chịu hơn.

Nếu phần 2 của Chị Đại Học Đường lên sóng, từ kẻ thù không đội trời chung, biết đâu Yena và Hye In lại trở thành đôi bạn thân thiết?