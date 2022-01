Chỉ nhờ một meme mới nổi, idol K-Pop tóc cam được "săn đón": Lisa, Sana mỗi người một vẻ

HHT - Những ngày gần đây, tóc cam đang là màu tóc dẫn đầu xu hướng nhân dịp cận Tết Nguyên đán 2022. Là một màu sắc vô cùng kén da và không phải ai cũng có thể dễ dàng "xử đẹp", thế nhưng, những idol K-Pop này vẫn khiến các fan phải "đổ đứ đừ" trước visual "chặt đẹp" mái tóc cam "khó nuốt".

Tương tự như trào lưu chế ảnh idol K-Pop bị bò đuổi trước đó, một bức ảnh cô gái tóc cam đứng "hóng chuyện" trong đám đông được cộng đồng mạng Việt Nam lan truyền, trở thành ý tưởng chế ảnh mới của fan. Chỉ cần là idol từng nhuộm tóc cam, đều bị "tình nghi" đang có mặt tại sự kiện đường phố này.

Cũng nhân cơ hội này, tóc cam trở thành màu tóc được "săn đón" dịp cận Tết. Dàn idol K-Pop trong màu tóc cam cũng được cộng đồng mạng "triệu hồi". Nhắc đến tóc cam thì không thể không nhớ đến cô nàng Lisa (BLACKPINK) với mái tóc cam sáng chói thời kì quảng bá As If It's Your Last.

Mặc dù từng thử qua nhiều màu sắc khác nhau, nhiều người hâm mộ của nữ idol vẫn phải công nhận rằng Lisa tóc cam vẫn là một trong những màu tóc hợp với cô nàng nhất, giúp toát lên được sự trẻ trung, năng động của em út BLACKPINK.

Sana (TWICE) từng khiến bao con tim phải điêu đứng với mái tóc cam trong đợt quảng bá MORE & MORE. Tạm biệt hình tượng Sana đáng yêu ngày nào, cô nàng trông trưởng thành và quyến rũ hơn bao giờ hết với mái tóc cam rực rỡ.

Seulgi (Red Velvet) cũng lộng lẫy không kém với màu tóc cam "trendy". Trải qua nhiều lần tái xuất với nhiều sự thay đổi màu tóc khác nhau, không chỉ fan mà cả netizen cũng phải công nhận rằng Seulgi thực sự hợp tóc cam.

Sẽ là thiếu sót lớn nếu nhắc đến tóc cam mà bỏ qua trưởng nhóm của BIGBANG G-Dragon. Ngay sau khi trở lại với tóc cam, G-Dragon từng tạo nên cơn sốt tóc cam, trở thành xu hướng trong giới trẻ lúc bấy giờ.

Jungwoo (NCT) với mái tóc cam từng khiến bao ánh mắt phải ngoái nhìn khi đặt chân lên đất Mỹ. Vốn sở hữu khuôn mặt đẹp không góc chết, nhưng với tóc cam, visual của Jungwoo lại càng thăng hạng.

Từng lọt chủ đề "nóng" trên các diễn đàn tại Hàn Quốc, Kang Daniel cũng là một trong những idol nhận được nhiều lời tán dương bởi màu tóc cam cực kỳ thu hút.