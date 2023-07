Chi Pu than thở điều gì mà người hâm mộ Trung Quốc đồng loạt lắc đầu?

HHT - Bộ phim boylove nổi tiếng của Nhật Bản “Cherry Magic” (30 Vẫn Còn “Zin” Thì Sẽ Biến Thành Phù Thủy) nay đã được Thái Lan remake với diễn xuất của bộ đôi diễn viên chính đang được yêu thích là Tay Tawan và New Thitipoom.

HHT - Khi Taylor Swift biểu diễn xong, đang trên đường rời đi thì có người đã ném vật thể gì đó về phía cô. Cũng may là vật thể đó không trúng đích. Rất nhiều fan đã tỏ ra tức giận về hành động bất lịch sự và nguy hiểm này.

HHT - Sau 3 ngày nhận về cơn bão chỉ trích từ cộng đồng mạng, khiến Yoona - Junho cũng bị vạ lây và giảm điểm trên nền tảng đánh giá, phía sản xuất của "King The Land" cũng đưa ra phát ngôn chính thức cùng lời xin lỗi tới khán giả.

HHT - Dẫu biết EXO có giọng hát xịn đét, video "Killing Voice" của nhóm được tung ra vẫn khiến fan lẫn cư dân mạng phải trầm trồ không ngớt. Video này thậm chí còn đạt 1 triệu lượt xem nhanh hơn cả MV "Let Me In" của nhóm.