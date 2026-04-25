Chiến Thần Ngữ Văn: Để học sinh không còn "khớp" trước đề Văn nghị luận xã hội

HHT - Mùa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn khi đề thi môn Ngữ Văn không còn giới hạn nội dung trong sách giáo khoa, đòi hỏi các sĩ tử phải nhạy bén với những vấn đề thời sự nóng hổi của đời sống, xã hội. Để thích nghi với “luật chơi mới”, cuốn sách "Chiến Thần Ngữ Văn" đã “bắt sóng” với dạng đề thi kiểu mới. Cuốn sách đang được các chuyên gia và học sinh đánh giá là “bản đồ tư duy” mới cho cách tiếp cận môn Ngữ Văn.

Khi “người lái đò” tin dùng

Thầy Nguyễn Lê Tuấn Anh.

Trong bối cảnh đề thi mở đòi hỏi tính xã hội cao, những người trực tiếp đứng lớp là những người cảm nhận rõ nhất áp lực của học sinh. Cuốn sách Chiến Thần Ngữ Văn (tác giả: Đinh Hằng) ngay từ khi ra mắt đã nhận được cái gật đầu đầy tin tưởng từ giới chuyên môn.

Thầy Nguyễn Lê Tuấn Anh (giáo viên môn Ngữ Văn, trường THPT Tam Phú, TP.HCM) tâm đắc chia sẻ về nội dung cuốn sách sau khi đọc xong: “Ở góc nhìn của một người đang làm công việc hướng dẫn viết cho các em học sinh học Văn, tôi nhận thấy cấu trúc và cách triển khai của cuốn sách được tổ chức giống như hoạt động phân tích mẫu, theo một cách rất chi tiết, kĩ lưỡng, rõ ràng. Vì thế, đây là một cuốn sách tham khảo chất lượng cho những bạn học sinh muốn phát triển kĩ năng Viết”.

Đồng quan điểm, thầy Trần Vũ Phi Bằng (giáo viên môn Văn, trường THCS Phước Bình, TP.HCM) bày tỏ: “Với bố cục chắc, gọn, từng chương, từng mục dẫn dắt người đọc khám phá thế giới văn chương, thế giới viết lách một cách nhẹ nhàng thú vị. Quyển sách là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho thầy cô dạy Văn cũng như các em học sinh”.

Cô Hoàng Kim Oanh (giáo viên trường Phổ thông Năng Khiếu, ĐHQG TP.HCM) khẳng định những giá trị của môn Văn và tính thiết thực mà sách mang đến cho người đọc: “Những trải nghiệm và tình yêu tha thiết với môn Văn đã giúp một cựu học sinh chuyên Văn tìm ra cho mình một lối đi riêng khi muốn đem đến cho các em học sinh những kinh nghiệm học Văn hữu ích. Thị trường sách hiện nay cần có những cuốn sách tuyệt vời, không khuôn mẫu như thế này”.

Thầy Phan Duy Khôi (giảng viên Khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm TP.HCM) nhận xét: “Cuốn sách đã chỉ ra một sự kết nối đầy thú vị giữa việc học Văn trong trường học với thực tế cuộc sống. Viết Văn và đọc Văn đúng cách sẽ thay đổi trí tuệ và tâm hồn của bản thân mỗi người”.

Gỡ rối tư duy, từ “sợ viết” đến “viết có dấu ấn”

Võ Ngọc Nhã Thy.

Sức lan tỏa của Chiến Thần Ngữ Văn không chỉ nằm ở việc được thầy cô khuyên đọc mà còn chạm đúng tâm lý của các bạn trẻ khi học Văn. Mong muốn được đồng hành cùng con chữ nhưng không muốn phải gò bó bởi áp lực thi cử hay những bài Văn mẫu đã được thỏa mãn khi đọc cuốn sách này.

Võ Ngọc Nhã Thy (lớp 12 chuyên Văn 1, trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) chia sẻ bí kíp học được từ sách: “Thay vì mở bài chung chung, chị Đinh Hằng hướng dẫn cách bắt đầu bằng hình ảnh thực tế để tạo cao trào. Điều này giúp bài Văn nghị luận sắc sảo hơn hẳn”.

Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật, Nhã Thy còn cho biết cuốn sách cũng là lời giải cho những băn khoăn rất thực tế của lứa tuổi 15-18: “Viết gì khi trải nghiệm chưa đủ?” hay “viết để chữa lành”. Với định nghĩa “giọng văn là dấu vân tay của bạn”, tác giả giúp bạn đọc trẻ tự tin thể hiện quan điểm cá nhân - một trong những điều ghi điểm ở bài thi tốt nghiệp theo chương trình mới.

Trần Thảo Tâm.

Trần Thảo Tâm (lớp 11 chuyên Văn, trường THPT Trần Đại Nghĩa, TP.HCM) cho biết đã “bỏ túi” được nhiều điều bổ ích cho bản thân sau khi đọc sách: “Chị Đinh Hằng đã dành hẳn một chương để nói về việc xây dựng phong cách riêng cho giọng văn của mình. Nhờ vậy, em học được cách thể hiện mạnh dạn những suy nghĩ, cảm xúc cũng như quan điểm riêng khi viết bài”.

Cuốn sách Chiến Thần Ngữ Văn không chỉ là trợ thủ học tập đắc lực mà còn là nơi để những ai say mê con chữ tìm thấy giá trị của chính mình qua vẻ đẹp của ngôn từ.

“Cho môn Văn một vị trí xứng đáng hơn trong tâm trí của các bạn trẻ”

Tác giả Đinh Hằng - người vốn quen thuộc với bạn đọc qua những trang viết du ký đầy cảm hứng - lần đầu tiên dành trọn một cuốn “cẩm nang” bí quyết viết lách để chia sẻ về việc học Văn và sáng tạo nội dung.

Tác giả Đinh Hằng (trái).

Chị chia sẻ: “Giữa lúc mà môn Văn thường bị gò bó trong khuôn khổ thi cử, Chiến Thần Ngữ Văn mở ra một cách hiểu mới: viết không phải là làm bài tập làm văn, mà là một kỹ năng sống giúp ta nhìn thấy và diễn đạt thế giới bằng chính giọng của mình”.

Tác giả cũng gửi gắm, học Văn còn là học cách “bước qua”: “Khi những cảm xúc hỗn độn trong đầu được thành hình trên trang giấy, bạn thấy lòng mình nhẹ hơn”. Thực chất, việc viết không thể thay thế cả một hành trình chữa lành hay làm mọi chuyện tự nhiên biến mất, nhưng nó có thể giúp xua tan mây mù trước mặt bạn. “Bạn không cần phải trở thành một nhà văn mới có thể được viết ra những cảm xúc của mình”.

Nội dung sách "Chiến Thần Ngữ Văn" gồm hai phần: Phần một, các chương về kỹ thuật: Miêu tả thiên nhiên, viết văn nghị luận, miêu tả cảm xúc, show, don’t tell… nơi tác giả mổ xẻ chính cách mình viết, để người đọc hiểu cấu trúc bên trong của một bài viết hay. Phần hai, những ghi chép và suy ngẫm về nghề viết: Chân thành, trung thực, không tô hồng, có cả hào quang lẫn vết chai của người cầm bút. Theo đó, đây không phải là “sách dạy viết Văn” theo nghĩa phổ thông, mà là một bản đồ chỉ ra con đường tư duy bằng con chữ. Cuốn sách, do đó, không dừng ở mục tiêu học tập, mà còn khơi dậy sự đồng cảm, khả năng quan sát và tình yêu với chữ nghĩa. Đó chính là những điều sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tâm hồn khi người đọc không còn ngồi trên ghế giảng đường.

Tác giả Đinh Hằng cho biết: “Chưa từng học qua một trường lớp sáng tác nào, ngoài ba năm học chuyên Văn ở THPT và bốn năm Đại học chuyên ngành Báo chí - Truyền thông, tôi tự học nghề bằng cách viết suốt 20 năm qua và trải qua nhiều vai trò: phóng viên, blogger, tác giả. Sách Chiến Thần Ngữ Văn là kết quả của quá trình ấy. Tôi chia sẻ như một người viết không giấu giếm bí quyết, mà thoải mái cho người khác thấy vì sao mình viết và viết như thế nào.

Vì viết sách ở vị thế của một người đang sống trong nghề viết, không phải người làm công tác sư phạm, Chiến Thần Ngữ Văn không nặng về “truyền đạt kiến thức”, khiến văn phong hướng đến giảng giải, ví dụ, công thức. Cuốn sách cũng không rơi vào dạng sách self-help hoặc sáng tạo khi nội dung thiên về khích lệ, truyền cảm hứng nhưng lại thiếu nền tảng nghề.

Nội dung sách tập trung chia sẻ kinh nghiệm thật theo lối “người từng lội qua biết chỗ nào nông sâu”. Tôi tin điều này khiến cuốn sách có độ tin cậy của nghề nhưng vẫn không thiếu độ ấm áp”.