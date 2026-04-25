Sinh viên trường ĐH KHXH&NV TP.HCM có thêm không gian tìm hiểu về Thái Lan

Không gian sinh hoạt Sala Thai vừa được khánh thành tại trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, trở thành địa điểm tìm hiểu về Triết lý Kinh tế Vừa đủ dành cho sinh viên khoa Đông Phương học - Nhật Bản học.

Ngày 24/4, tại trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM - cơ sở Linh Xuân đã diễn ra Lễ khánh thành Sala Thai - Trung tâm học tập Triết lý Kinh tế Vừa đủ. Đây là dự án mang dấu ấn hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026), do tập đoàn SCG phối hợp cùng Bộ Ngoại giao Thái Lan, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Thái Lan (TICA), Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM và các doanh nghiệp Thái Lan thực hiện.

Nằm trong dự án lớn mang tên "Phát triển Vườn Thái Lan" tại trường ĐH KHXH&NV, Sala Thai hiện thực hóa Triết lý Kinh tế Vừa đủ (SEP) và mô hình Nông nghiệp Lý thuyết Mới - những tư tưởng do Cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej khởi xướng. Thông qua các mô hình trực quan sinh động được hình thành dựa trên những ví dụ thực tiễn tại Việt Nam, dự án giúp sinh viên hình dung rõ nét cách thức ứng dụng các giá trị bền vững vào cuộc sống hằng ngày, dễ dàng thấu hiểu và áp dụng.

Hiệu trưởng trường ĐH KHXH&NV gửi lời chúc mừng đến thầy trò chuyên ngành Thái học của khoa Đông Phương học - Nhật Bản học có thêm không gian học tập.

GS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết công trình không chỉ mang giá trị văn hóa, học thuật mà còn có chiều sâu lịch sử, thể hiện mối quan hệ bền bỉ giữa trường ĐH KHXH&NV với Tổng Lãnh sự quán Thái Lan.

Bà Wiraka Moodhitaporn - Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM (bên trái) và GS.TS Ngô Thị Phương Lan cùng kéo màn khánh thành Sala Thai. - Ảnh: FB Ngo Thi Phuong Lan

GS.TS Ngô Thị Phương Lan chụp ảnh kỷ niệm cùng đại diện các đơn vị tại "Vườn Thái".

Hiệu trưởng nhà trường còn nhấn mạnh sự đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Thái Lan đã góp phần quan trọng trong quá trình phát triển chuyên ngành Thái Lan học tại trường. Đây là nền tảng để nhà trường tiếp tục thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu về Thái Lan học, phục vụ cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia cũng như tăng cường kết nối giữa sinh viên với cộng đồng người Thái tại Việt Nam và Thái Lan.