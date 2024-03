Chủ nhân hit tỉ view "Havana" tái xuất nhưng khán giả lại không mấy mặn mà

HHT - Nữ ca sĩ tỉ view Camila Cabello vừa trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm mới "I LUV IT" mang màu sắc khác lạ. Tuy nhiên, ca khúc không nhận được phản ứng tích cực từ khán giả mà còn đang dính vào lùm xùm đạo nhái.

Camila Cabello vừa cho ra mắt ca khúc I LUV IT - single mở đường cho album phòng thu thứ 4 C, XOXO. Ca khúc có sự kết hợp với nam rapper Playboi Carti và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. I LUV IT đánh dấu sự trở lại lần đầu tiên của nữ ca sĩ sau 2 năm kể từ album Familia và cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của cô khi đầu quân về "đại gia" Universal Music Group.

“Có những điều bình thường trong thế giới lại khiến tôi cảm thấy như đang ở ngoài vũ trụ và việc cảm thấy hòa hợp đặc biệt với ai đó là một trong những điều ấy. Đó là sự mâu thuẫn về cảm xúc giữa bạn và người đó, hỗn loạn, hưng phấn, căng thẳng và đam mê. Điều đó không ổn định, không yên bình và mệt mỏi nhưng tôi yêu nó.” - Camila chia sẻ về ca khúc I LUV IT.

Đây là lần đầu tiên giọng ca Havana thử sức với dòng nhạc HyperPop thay vì dòng nhạc Latin Pop quen thuộc. Ngoài ra, ca khúc còn sử dụng sample từ bài hát Lemonade của Gucci Mane trong phần tiền điệp khúc. Dù vậy, I LUV IT lại trái ngược với sự mong đợi của người hâm mộ Camila. Nhiều người cho rằng ca khúc khá khó nghe với phần điệp khúc “trôi tuồn tuột” không để lại ấn tượng gì. Tiết tấu của ca khúc nhanh chậm thất thường tạo cảm giác khó chịu.

Bên cạnh đó, I LUV IT cũng dính vào tranh cãi khi nhiều người cho rằng bài hát "đạo nhái" phong cách âm nhạc của Charli XCX. Cộng đồng mạng đã đặt ca khúc của Camila với ca khúc I Love It của Charli lên bàn cân và cho rằng Camila đang cố bắt chước Charli nhưng vẫn chưa tới. Tuy nhiên, giọng ca Shameless đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận với thái độ rất bực dọc.