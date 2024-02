Chủ nợ sang tận Mỹ tìm, Trịnh Sảng trả lời “Tôi sống bằng tiền lương hưu của bố mẹ”

HHT - Đã nhiều năm kể từ khi vụ bê bối mang thai hộ xảy ra, Trịnh Sảng vẫn ở lại Mỹ và chưa trở về Trung Quốc, nhưng các khoản nợ của nữ diễn viên nổi tiếng một thời vẫn không biến mất. Thậm chí, nó còn sang tận Mỹ tìm Trịnh Sảng và bắt cô giải quyết hậu quả.

Ngày 2/2 vừa qua, nhà sản xuất phim Trung Quốc Trương Phàm tiết lộ ông đã sang Mỹ tìm Trịnh Sảng để đòi nợ nhưng nữ diễn viên lẩn trốn, không chịu trả nợ. Được biết, Trương Phàm là nhà sản xuất bộ phim Tuyệt Mật Giả do Trịnh Sảng đóng chính cùng Đồng Đại Vi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ bê bối mang thai hộ và trốn thuế, Trịnh Sảng đã bị cấm sóng tại Trung Quốc, do đó Tuyệt Mật Giả cũng chịu cảnh xếp kho.

Việc bộ phim không thể ra mắt gây thiệt hại lớn, nhà sản xuất Tuyệt Mật Giả đã đệ đơn kiện Trịnh Sảng vì trong hợp đồng có điều khoản diễn viên tham gia không được vi phạm pháp luật, và được tuyên thắng kiện. Theo đó, tòa yêu cầu Trịnh Sảng phải bồi thường cho ông 120 triệu NDT (khoảng 412 tỷ đồng). Nhưng từ năm 2021 cho đến nay, Trịnh Sảng đã sang Mỹ và chưa trở về lại Trung Quốc, cũng chưa chấp hành bản án bồi thường.

Nhà sản xuất phim Tuyệt Mật Giả bức xúc bởi theo ông Trịnh Sảng hoàn toàn có đủ khả năng trả nợ. Ông nắm được giấy tờ chứng minh tài chính của Trịnh Sảng khi cô ở Mỹ, trong đó nói rằng nữ diễn viên có khối tài sản hơn 31,8 triệu đôla (khoảng 775 tỷ đồng).

Ông cũng tiết lộ thù lao của Trịnh Sảng khi quay Tuyệt Mật Giả là gần 2 triệu NDT (khoảng 6,8 tỷ đồng) cho một ngày quay. Bộ phim quay trong 61 ngày. Trong thời gian quay, Trịnh Sảng còn đột nhiên biến mất một tuần. Khi bộ phim không thể ra mắt, ông phải đối mặt với nợ nần, nhưng Trịnh Sảng lại không chịu trả nợ.

Bất đắc dĩ, Trương Phàm phải sang tận Mỹ tìm Trịnh Sảng nhưng nữ diễn viên luôn tìm cách lẩn tránh. Khi thì ông đến đúng địa chỉ nhưng Trịnh Sảng đã không còn ở đó. Khi thì ông nhờ người quen nhắn cho Trịnh Sảng, nhưng cô hồi đáp rằng “đừng nhắc chuyện này với tôi nữa”.

Mới đây, Trịnh Sảng đã đăng bài trên tài khoản phụ của công ty quản lý, phản hồi về những cáo buộc của nhà sản xuất phim Tuyệt Mật Giả. Trịnh Sảng phủ nhận số thù lao nhận được từ phim, nói rằng cô không phải là tên tuổi lớn đến mức có thể đề xuất mức cát-xê đó. Cô cũng phủ nhận việc biến mất khỏi phim trường trong một tuần, lập luận rằng nếu cô thực sự biến mất mà không được phép như thế bên nhà sản xuất hoàn toàn có thể chấm dứt hợp đồng.

Trịnh Sảng cũng có nói rằng đã từng đàm phán với phía công ty sản xuất phim Tuyệt Mật Giả để tìm phương án giúp phim có thể phát sóng. Theo đó, Trịnh Sảng đã đề nghị mua lại bản quyền phim, dùng công nghệ AI thay mặt, biên tập lại và phát hành, đồng thời dùng lợi nhuận thu được để trả nợ. Nhưng phía công ty sản xuất không hợp tác nên cô cũng đành bất lực.

Nàng “Bối Vy Vy” một thời phủ nhận sở hữu số tài khoản khổng lồ như nhà sản xuất Trương Phàm đã tuyên bố. Cô cho biết trong vụ án về quyền nuôi con với Trương Hằng, thẩm phán nhiều lần lo lắng rằng cô sẽ không thể nuôi con nếu không có nguồn thu nhập. Trịnh Sảng hỏi ngược lại rằng nếu cô thực sự có số tài sản lớn như thế thì vụ kiện có cần phải khó khăn và kéo dài như vậy hay không? Trịnh Sảng tiết lộ cô chưa có việc làm, hiện sống nhờ tiền lương hưu của bố mẹ gửi từ Trung Quốc sang.

Trịnh Sảng nói những năm qua cô thấy rất xấu hổ, cắn rứt lương tâm vì những sai lầm trong quá khứ. Hiện tại, cô đang nỗ lực sửa sai, vì vậy Trịnh Sảng mong truyền thông và các bên liên quan ngừng đưa các thông tin tiêu cực, sai sự thật, khiến cô chịu thêm tai tiếng. Cô sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền trả nợ, thực hiện phán quyết của tòa án.

