Chủ quan với một nốt mụn, nam thanh niên 17 tuổi ở Cao Bằng rơi vào nguy kịch

HHTO - Chỉ từ một nốt mụn tưởng chừng vô hại, nam thanh niên 17 tuổi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và nguy kịch tính mạng. Trường hợp này là lời cảnh báo rõ ràng về việc chủ quan với các tổn thương da, đặc biệt ở người trẻ.

Bệnh nhân là nam (17 tuổi, Cao Bằng), nhập viện trong tình trạng nặng sau nhiều ngày sốt cao, đau nhức, mệt mỏi và khó thở. Trước đó, nam thanh niên xuất hiện một nốt mụn nhỏ ở vùng mông. Do chủ quan, bệnh nhân không đi khám mà tự xử lý tại nhà, khiến tình trạng nhiễm trùng ngày càng trầm trọng.

Khi nhập viện, bệnh nhân được xác định rơi vào sốc nhiễm khuẩn, vi khuẩn đã xâm nhập vào máu, gây tổn thương nghiêm trọng nhiều cơ quan. Các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị suy hô hấp, suy tuần hoàn, rối loạn đông máu, phải thở máy và điều trị hồi sức tích cực.

Qua thăm khám, vùng mông - nơi xuất phát nốt mụn ban đầu đã xuất hiện ổ nhiễm trùng mô mềm lan rộng, hoại tử và hình thành nhiều ổ áp-xe lớn. Việc điều trị gặp nhiều khó khăn do vi khuẩn gây bệnh có dấu hiệu kháng thuốc, buộc các bác sĩ phải phối hợp nhiều biện pháp hồi sức và can thiệp chuyên sâu.

Các chuyên gia y tế cho biết, những tổn thương da như mụn nhọt, áp xe nếu không được xử trí đúng cách có thể trở thành “cửa ngõ” để vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Khi vi khuẩn đi vào máu, người bệnh có nguy cơ cao bị nhiễm trùng huyết, dẫn đến sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Nam thanh niên 17 tuổi nguy kịch vì nhiễm khuẩn nặng từ một nốt mụn nhỏ. Ảnh minh họa

Từ trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý nặn, chích mụn, đặc biệt là các nốt mụn đau, sưng, đỏ, nóng hoặc xuất hiện ở những vị trí kín, khó vệ sinh. Khi có dấu hiệu bất thường như sốt, đau tăng nhanh, chảy mủ, mệt mỏi kéo dài, cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Với người trẻ, việc chủ quan cho rằng “chỉ là mụn nhỏ” có thể phải trả giá bằng những biến chứng nặng nề. Các bác sĩ nhấn mạnh, phát hiện sớm và xử trí đúng cách các nhiễm trùng da là yếu tố then chốt giúp ngăn chặn nguy cơ biến chứng nguy hiểm.