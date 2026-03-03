Du học sinh Việt tại Trung Đông: Bình tĩnh, đoàn kết trước biến động

HHTO - Từ những tin nhắn cảnh báo khẩn cấp trên điện thoại đến việc chuyến bay bị hủy sát giờ khởi hành, du học sinh Việt tại Trung Đông đang trải qua những ngày đầy biến động. Các bạn trẻ đã nhanh chóng thiết lập “chế độ an toàn” và hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua tình huống khẩn cấp.

Chuyện gì đang xảy ra tại Trung Đông?

Những ngày gần đây, tình hình Trung Đông trở nên căng thẳng do các cuộc tấn công và đáp trả quân sự giữa Iran, Israel và Hoa Kỳ. Điều này khiến nhiều chuyến bay bị hủy hoặc hoãn, đặc biệt tại các trung tâm hàng không lớn như Doha hay Dubai.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có khoảng 250.000 du học sinh Việt Nam trên toàn thế giới. Riêng tại khu vực Trung Đông, số lượng cụ thể không được công bố tập trung, nhưng cộng đồng người Việt tại một số nước như Qatar, UAE đang sinh sống, học tập và làm việc ổn định dưới sự theo dõi sát sao của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam.

Nỗi lo lắng và bất an của cộng đồng du học sinh Việt tại Trung Đông gia tăng sau vụ không kích của Mỹ - Israel trúng vào trường nữ sinh ở Hormozgan, Iran hôm 28/2 gây nên con số thương vong lớn.

Bình tĩnh ứng phó trước biến động

Theo ghi nhận từ truyền thông khu vực, các quốc gia vùng Vịnh đều kích hoạt cơ chế phòng vệ và cảnh báo sớm, giúp người dân chủ động ứng phó thay vì rơi vào tình trạng bị động.

Bạn Trần Ngọc Bảo Khuê đang sinh sống tại thủ đô Doha, Qatar. Ảnh: NVCC

Cập nhật tình hình trong bài viết trên trang cá nhân, Trần Ngọc Bảo Khuê (sinh sống tại trung tâm thủ đô Doha, Qatar) cho biết: “Từ khoảng trưa 28/2, mọi người đều nhận được tin nhắn từ chính phủ đề nghị ở trong nhà và chỉ ra ngoài nếu thật sự cần thiết.”

Cảnh báo khẩn cấp của chính phủ UAE. Nguồn: The Gulf News

“Trước mỗi đợt có tiếng nổ, mình đều nhận được tin nhắn cảnh báo từ chính phủ, nên biết trước sẽ có âm thanh lớn. Phần lớn các vật thể bay đều bị hệ thống phòng không xử lý trên không trung, nên không ghi nhận thiệt hại lớn tại khu dân cư. Mình chỉ ở trong nhà nên không biết rõ các khu vực khác như thế nào. Nhưng nhìn ra đường vẫn thấy xe cộ di chuyển bình thường. Du khách thì có phần lo lắng, còn người dân địa phương khá bình tĩnh.” - Bảo Khuê chia sẻ thêm.

Chính phủ các nước khu vực như Liên bang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng phát cảnh báo trực tiếp tới điện thoại của người dân kèm hướng dẫn đối phó với tình trạng dịch vụ công ngừng hoạt động. Người dân được khuyến cáo dự trữ nhu yếu phẩm, thực phẩm và nước uống thiết yếu, đồng thời đổ đầy nhiên liệu cho phương tiện, chuẩn bị cho tình huống có thể kéo dài hoặc bất ngờ thay đổi.

Cẩm nang an toàn tại chỗ

Theo chia sẻ của du học sinh Việt Nam tại Dubai, bạn Ngô Ngọc Gia Hân (chủ kênh TikTok @giahan.diary) đã đặt chuyến bay sơ tán sang Georgia - quốc gia láng giềng phía bắc của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, chỉ 30 phút sau khi ngồi trên khoang máy bay, nhóm du học sinh thẫn thờ khi nghe tin các chuyến bay tại khu vực Trung Đông đều bị hủy. Máy bay không thể bay qua không phận Iran và Israel do an ninh hàng không bị phong tỏa.

Ngô Ngọc Gia Hân cập nhật tình hình của bản thân và động viên du học sinh Việt giữ bình tĩnh để vượt qua khó khăn. Nguồn: TikTok @giahan.diary

Tình huống hỗn loạn tiếp tục khi Gia Hân và các bạn không thể lấy hành lý tại sân bay vì hãng hàng không không thể vận chuyển khoang chứa và không thể bắt taxi trở về ký túc xá. Dù vậy, bạn vẫn giữ bình tĩnh, kịp liên lạc với người thân để được hỗ trợ phương tiện di chuyển và các biện pháp đảm bảo an toàn.

Nếu bạn đang ở Việt Nam và có người thân tại Trung Đông

Điều quan trọng nhất lúc này là không tạo thêm áp lực tâm lý. Hãy khuyến khích người thân:

Giữ liên lạc thường xuyên, gọi video ngắn để xác nhận tình trạng. Theo dõi thông báo từ chính phủ sở tại và Đại sứ quán Việt Nam. Hạn chế chia sẻ hoặc tin vào các thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội.

Nếu bạn là du học sinh đang ở Trung Đông

Hãy giữ liên lạc với gia đình, cập nhật thông tin từ hãng bay và theo dõi thông báo chính thức từ chính phủ và nhà trường.