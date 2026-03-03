Cô bạn 2K4 tình nguyện nhập ngũ: Tốt nghiệp loại Xuất sắc, sở hữu IELTS 7.5

HHTO - Là một trong những nữ thanh niên tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND) năm 2026, Nguyễn Phạm Châu Anh gây chú ý với bảng thành tích học tập đáng nể và khát vọng được cống hiến tuổi trẻ cho đất nước.

Những ngày giữa tháng Giêng, kỳ nghỉ Tết với không khí vui chơi, đoàn tụ đang dần nhường chỗ cho những hoạt động làm việc - học tập thường ngày quay trở lại. Cùng với đó, khắp các địa phương trên cả nước bắt đầu chia sẻ thông tin thanh niên lên đường nhập ngũ. Những buổi gặp mặt, động viên thăm hỏi diễn ra ấm cúng, đầy thân tình giữa cán bộ và các gia đình có con em tham gia lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Nhập ngũ vì lý tưởng cống hiến cho Tổ quốc

Trên mạng xã hội, thông tin của những bạn nữ tình nguyện viết đơn nhập ngũ nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Netizen cùng bày tỏ sự cảm phục tới những "chiến sĩ hoa hồng" đã lựa chọn "viết tiếp câu chuyện hòa bình" khi "đầu quân" vào quân đội, an ninh. Là một trong số những nữ tân binh lên đường tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND), Nguyễn Phạm Châu Anh, sinh năm 2004, trú tại xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng, còn đặc biệt gây ấn tượng khi sở hữu bảng thành tích học tập "khủng".

Nguyễn Phạm Châu Anh là một trong 6 nữ thanh niên của tỉnh Lâm Đồng tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ CAND năm 2026. Ảnh: NVCC

Từ nhỏ, Châu Anh đã là "con ngoan, trò giỏi" khi 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Khi còn học cấp Hai, Châu Anh năng nổ tham gia nhiều cuộc thi, trong đó xuất sắc giành giải Nhì cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn dành cho học sinh trung học. Châu Anh tiết lộ một thành tựu khiến bạn tự hào nữa là năm lớp 11 vinh dự được nhận Bằng khen "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương.

Sau khi rời quê lên TP.HCM viết tiếp ước mơ tri thức, cô bạn Gen Z tiếp tục duy trì thành tích học tập, tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, có IELTS 7.5.

Thành tích khi còn đi học của Châu Anh. Ảnh: NVCC

Trò chuyện cùng Hoa Học Trò Online, nữ tân binh Nguyễn Phạm Châu Anh chia sẻ về quyết định tạm gác lại nhiều cơ hội mở rộng nghề nghiệp chuyên môn để khoác lên mình màu áo CAND. Châu Anh bày tỏ: "Sau khi hoàn thành chương trình đại học, mình nhận thức được trách nhiệm của một người thanh niên, thế nên mình quyết định thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc".

Song song với mong muốn được cống hiến, Châu Anh tiết lộ lý do chọn môi trường CAND là để rèn luyện tính kỷ luật của bản thân. Một nguồn động lực khác cũng tác động đến quyết định nhập ngũ của cô bạn là gia đình có truyền thống phục vụ trong ngành.

Dù trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, Châu Anh có gặp phải một số trục trặc nhưng đã được mọi người giúp đỡ tận tình và cuối cùng hoàn thành suôn sẻ. "Sau khi nhận được kết quả trúng tuyển, mình thực sự rất vui và hãnh diện vì đạt được mục tiêu của bản thân," - cô bạn phấn khích về cột mốc mới ở tuổi 22.

Chia sẻ về phản ứng của người thân, bạn bè khi nghe nguyện vọng của mình, Châu Anh cho biết: "Ai cũng rất bất ngờ và sau đó là hãnh diện, đặc biệt là bố mẹ". Trên trang cá nhân, mẹ của Châu Anh tự hào nhắn gửi con gái: "Tất cả còn ở phía trước, mong con bản lĩnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Châu Anh trong quân phục CAND, chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình. - Ảnh: NVCC

Hành trang giản dị

Đối diện với những thử thách sắp tới, Châu Anh cho rằng trong môi trường có tính kỷ luật cao của lực lượng vũ trang, chắc chắn bản thân sẽ cần có thời gian để hòa nhập và làm quen với điều kiện sinh hoạt. Cô bạn tiết lộ hành trang mang theo khi đến với một "tọa độ" mới:

"Về tinh thần, mình đã nhận được rất nhiều sự động viên từ các ban ngành đoàn thể, bà con hàng xóm và bạn bè. Đây là hành trang quan trọng nhất của mình để mình có thể vững vàng trước những khó khăn sắp tới. Còn về vật chất, ngoài quân tư trang, mình sẽ mang theo những món quà được nhận từ chính quyền địa phương, anh em, bạn bè. Đối với mình, từng ấy hành trang là đã đủ để mình có thể bắt đầu hành trình mới".

Với chặng đường tương lai xa hơn, sau khi hoàn thành 2 năm rèn luyện, Châu Anh hy vọng nếu có cơ hội sẽ được ở lại cống hiến, gắn bó với môi trường CAND, phục vụ Tổ quốc. Còn trường hợp quay trở lại cuộc sống đời thường, cô bạn cũng tự tin hòa nhập, không ngại vấn đề "chậm nhịp" so với bạn bè đồng trang lứa vì bản thân đã được tôi luyện thêm nhiều điều mới trong quân ngũ và đã sở hữu đủ kiến thức chuyên môn.

Châu Anh - đại diện cho thế hệ thanh niên yêu nước chia sẻ về lý tưởng sống cao đẹp, khát vọng cống hiến giữa thời bình. Nguồn clip: Thông tin Chính phủ

Châu Anh quan niệm rằng thế hệ nào cũng có lý tưởng đẹp: "Khi các bạn trẻ đã có được lý tưởng cao đẹp, mình hy vọng các bạn có thể tập trung vào việc phát triển bản thân, từ đó làm nền tảng để có thể cống hiến cho đất nước".