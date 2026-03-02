Khởi động Tháng Thanh niên 2026, tuổi trẻ tỉnh Đồng Nai sẵn sàng hành động

HHTO - Tại Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Thanh Sơn, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Chương trình đánh dấu sự khởi đầu sôi nổi của tuổi trẻ toàn tỉnh, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và quyết tâm hành động vì cộng đồng.

Vừa qua, tại Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Thanh Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Nai đã tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2026 trong không khí trang trọng, sôi nổi và đầy khí thế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Minh Kiên thực hiện nghi thức trao cờ lệnh ﻿ra quân Tháng Thanh niên 2026.

Điểm nhấn của lễ ra quân là phần ra mắt 5 đội hình tình nguyện chuyên sâu, chính thức nhận nhiệm vụ trong Tháng Thanh niên 2026. Các đội hình tập trung vào những nội dung trọng tâm gồm: Vì cuộc sống cộng đồng; Hỗ trợ công tác bầu cử; Hỗ trợ chuyển đổi số; Hội nhập quốc tế; và Đồng hành thanh niên lập thân, lập nghiệp.

Trao tặng quà cho các em thiếu nhi tại lễ ra quân Tháng thanh niên.

Đây là những lĩnh vực thiết thực, bám sát yêu cầu thực tiễn, thể hiện rõ định hướng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn.

Ngay sau lễ phát động, hàng loạt hoạt động hưởng ứng đã được triển khai đồng loạt. Đoàn viên, thanh niên ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, chỉnh trang cảnh quan, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương cũng được tổ chức, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được đẩy mạnh như trao quà cho thiếu nhi và gia đình chính sách; tổ chức chương trình “Đổi rác lấy quà” nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; thăm hỏi các gia đình chính sách và tham quan mô hình thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu...

Đại diện các đồng chí Tỉnh đoàn thăm hỏi các gia đình chính sách.

Với khí thế sôi nổi ngay từ ngày đầu ra quân, Tháng Thanh niên 2026 hứa hẹn sẽ tạo nên đợt thi đua rộng khắp trong tuổi trẻ Đồng Nai, góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm và tinh thần cống hiến của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.