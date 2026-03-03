Người đàn ông Nhật Bản gây chú ý khi "cosplay" Google Street View "chạy bằng cơm"

HHTO - Tài khoản X của một người đàn ông Nhật Bản đang nhận được nhiều sự quan tâm khi sáng tạo mô hình check-in cùng Google Street View "chạy bằng cơm".

Trên nền tảng X, bài đăng của tài khoản @sumimachine - một người đàn ông đến từ Nhật Bản - đã thu hút hơn 4,5 triệu lượt xem khi chia sẻ "tọa độ" check-in độc đáo. Chủ tài khoản viết (tạm dịch từ tiếng Nhật): "Tôi đã phát triển một bảng điều khiển giúp bạn trông như thể đang xuất hiện trong hình ảnh của Google Street View".

Đính kèm là hình ảnh người đàn ông đứng trong một khu dân cư với không gian thoáng đãng, đường phố vắng bóng người tại Nhật Bản, trên tay ông cầm mô hình dấu mũi tên chỉ hướng - có thể được cắt vẽ bằng giấy hoặc nhựa cứng. Đáng chú ý, người này còn minh họa cho biểu tượng "xem phố" bằng cách xếp hai dấu mũi tên nằm dưới mặt đường, giống hệt "giao diện" của bản đồ khi thực hiện thao tác tìm kiếm trên ứng dụng.

Sau đó, người đàn ông đứng vào một khoảng giữa, chụp lại khoảnh khắc này - như một tình huống ngẫu nhiên được ghi lại bằng chiếc xe ghi hình của Google Maps. Ông còn cẩn thận hậu kỳ, làm mờ khuôn mặt trước khi đăng tải như cách Google thực hiện.

Người đàn ông chuẩn bị chỉn chu cho màn cosplay "bước ra từ Google Street View". Ảnh: @sumimachine

Hiện tại, màn check-in xem phố "chạy bằng cơm" của người đàn ông Nhật Bản trở thành đề tài thảo luận sôi nổi trên MXH. Netizen tỏ ra thích thú với màn nhập vai không tốn tiền, có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi. Họ cho rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời, một cách đùa vui với công nghệ từ thói quen sống trên bản đồ số.

"Tôi chưa từng nghĩ đến ý tưởng đó. Cảm giác như sự giao hòa giữa thế giới thực và Street View, thật thú vị! Nếu tôi đi dạo quanh thành phố với cái này, chắc chắn tôi sẽ nhìn lại hai lần, thậm chí ba lần luôn đấy".

"Nếu có cái này thì ở đâu cũng có thể trở thành "người dân trong Street View" được rồi. Có vẻ sẽ có nhiều người muốn chụp hình lắm đấy".

"Nếu nó được bán ở cửa hàng 100 yên thì chắc chắn tôi sẽ mua ngay lập tức. Thật quá xuất sắc đến mức tôi chỉ còn biết kính phục thôi".

"Nếu có thể thể hiện mờ khuôn mặt một cách vật lý thì hoàn hảo"...

Dẫu vậy, nhiều người cũng đặt câu hỏi về các vấn đề bản quyền hình ảnh và độ an toàn khi thực hiện. Các bình luận để lại lời nhắc nhở khi chơi trò này, nhất định phải đi cùng người lớn và dọn dẹp gọn gàng sau khi "sống ảo" xong để tránh gây nhầm lẫn cho bản đồ thực tế.