Chu Thanh Huyền mở thương hiệu thời trang, mẫu mã nhận về phản hồi ra sao?

HHTO - Lại thêm một người đẹp lấn sân kinh doanh thời trang và lần này, Chu Thanh Huyền - vợ của cầu thủ Quang Hải - nhận về phản hồi ra sao khi tung ra bộ sưu tập đầu tiên?

Không chỉ là bà xã của cầu thủ Quang Hải, Chu Thanh Huyền còn nổi tiếng kinh doanh thành công. Các phiên livestream của cô luôn có lượng người xem lớn, bán mặt hàng gì cũng đạt doanh thu khủng. Mới đây, Chu Thanh Huyền còn được cho là mới mở thương hiệu thời trang của riêng mình.

Bà xã Quang Hải đã giới thiệu bộ sưu tập đầu tiên với phong cách trẻ trung, năng động như áo polo, quần soóc, chân váy xếp ly, đồ bộ mặc nhà… và chính bà chủ thương hiệu kiêm thêm nhiệm vụ người mẫu ảnh. Giá bán một set đồ dao động từ khoảng 700K đến 2 triệu đồng tùy theo chất liệu thun, cotton hay dệt kim.

Chu Thanh Huyền tiết lộ rằng cô cùng ê-kíp đã nghiên cứu kỹ để tạo ra các thiết kế đơn giản nhưng có điểm nhấn, vẽ cả trăm mẫu nhưng chỉ duyệt được một vài mẫu. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng lại cho rằng các thiết kế chưa thật sự nổi bật hay có điểm nhấn riêng biệt so với những thương hiệu khác.

Gây tranh cãi nhiều nhất là set đồ dệt kim gồm áo polo và quần soóc có giá 2 triệu đồng. Cư dân mạng cho rằng mặc dù màu sắc trẻ trung, bắt mắt nhưng thiết kế cùng chất liệu này lại có phần kén dáng và thiếu độ tiện dụng. Có người nhận xét "Đi chơi thì sến, đi thể thao thì không phù hợp, đi chợ thì hơi kỳ, ở nhà thì hơi phí".

Nhiều người đã tư vấn bà xã Quang Hải nên kết hợp mẫu áo polo này với chân váy xếp ly, hoặc quần soóc có chất liệu khác thì sẽ ổn hơn.