Những chiếc kẹp tóc nhỏ bé chính là “vũ khí bí mật” giúp bạn hoàn thiện diện mạo

Ái Ái
HHTO - Từ những chiếc kẹp càng cua tiện lợi, đến kẹp nơ, hay cột tóc scrunchie, chúng không chỉ giữ nếp tóc gọn gàng, mà còn là điểm nhấn tinh tế giúp bạn nổi bật ở đời thường lẫn những dịp đặc biệt.

Kiểu tóc buộc nửa đầu với kẹp tóc dạng tròn

Nếu bạn muốn thêm chút điểm nhấn cho kiểu tóc buộc nửa đầu, chỉ cần thêm một chiếc kẹp tóc thiết kế tròn dẹp, để giữ cố định phần tóc.

Màu sắc càng trang nhã càng tốt, ví dụ như nâu, nude, hoạ tiết đồi mồi hay vân đá marble. Tóc dài hay tóc ngắn trên vai cũng đều hợp.

Kẹp tóc càng cua tốc biến trong 30 giây

Chỉ mất chưa đến 30 giây, bạn có thể kẹp gọn tóc lên cao bằng chiếc kẹp càng cua quen thuộc. Nếu muốn ra kiểu cọ hơn, hãy kẹp tóc kiểu buộc nửa đầu.

Hoặc để trông như bạn đã bỏ nhiều công sức để tạo kiểu, hãy quấn nửa phần tóc lên cao, cố định bằng kẹp và để cho vài lọn tóc buông thả tự nhiên.

Kẹp càng cua có hằng hà sa số các mẫu mã khác nhau để bạn thay đổi, biến nó thành món phụ kiện gắn liền với phong cách hằng ngày của bạn.

Tạo kiểu với khăn quàng lụa

Lấy phần tóc trên cùng và cố định bằng dây chun, sau đó dùng khăn lụa để thắt một chiếc nơ xinh, hoặc tết vào tóc, cho ra những kiểu tóc xinh xắn và trau chuốt. Bạn cũng có thể sáng tạo với chiếc khăn lụa, biến nó thành chiếc băng đô để trang trí cho mái tóc của mình.

Búi tóc cao với dây chun scrunchie

Một búi tóc cao đơn giản sẽ được nâng cấp khi thêm một chiếc dây chun scrunchie. Chất liệu lụa, vải ren, nhung, lông vũ cùng nhiều mài sắc và hoạ tiết khác nhau, đủ để bạn kết hợp với mọi phong cách thời trang.

Ái Ái
