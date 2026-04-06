Hoa hậu Hương Giang được dự đoán giành vương miện mùa giải MGI All Stars

JEANIE - Ảnh: Tổng hợp từ nhiều nguồn
HHTO - Mới đây, một chuyên trang nhan sắc của Philippines đã tung ra dự đoán đầu tiên cho cuộc thi Miss Grand International All Stars mùa đầu tiên. Hoa hậu Hương Giang được dự đoán sẽ giành chiến thắng.

Mới đây, một chuyên trang nhan sắc của Philippines đã tung dự đoán đầu tiên cho cuộc thi Miss Grand International All Stars mùa đầu tiên. Hoa hậu Hương Giang đại diện Việt Nam được dự đoán sẽ giành vương miện.

Hoa hậu Hương Giang từng giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế vào năm 2018 được tổ chức tại Thái Lan. Năm 2025, cô tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) cũng được tổ chức tại Thái Lan. Tại đây, cô nhận được sự chú ý rất lớn từ ông Nawat - Chủ tịch tổ chức Miss Grand International, đồng thời cũng đảm nhiệm việc tổ chức cuộc thi Miss Universe 2025. Fan sắc đẹp cho rằng chính vì quá ấn tượng với Hương Giang, nên ông Nawat đã quyết định tổ chức MGI All Stars, nhằm thu hút Hương Giang quay lại Thái Lan.

Cuộc thi MGI All Stars có lịch trình dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5, với đêm Chung kết dự kiến ​​diễn ra vào ngày 30 tháng 5 năm 2026.

Đối tượng tham gia MGI All Stars được ông Nawat mở rộng, theo đó cuộc thi dành cho phụ nữ và phụ nữ chuyển giới từ 18 đến 40 tuổi đã tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc gia hoặc quốc tế, bao gồm cả các thí sinh Miss Grand International trước đây và những người đoạt danh hiệu từ các hệ thống cuộc thi sắc đẹp khác. Phụ nữ đã kết hôn và phụ nữ có con cũng được phép tham gia.

Giải thưởng của MGI All Stars mùa đầu tiên cũng vô cùng hấp dẫn, tổ chức MGI xác nhận rằng người chiến thắng của phiên bản đầu tiên sẽ nhận được vương miện MGI All Stars và giải thưởng tiền mặt từ 100.000 đô la (khoảng hơn 2 tỉ 600 triệu đồng) đến 1.000.000 đô la (khoảng hơn 26 tỉ đồng).

JEANIE - Ảnh: Tổng hợp từ nhiều nguồn
