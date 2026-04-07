Phong cách thời trang đời thường trẻ trung, năng động của Hoa hậu Thanh Thủy

HHTO - Mặc dù đăng quang cuộc thi nhan sắc lâu đời Hoa hậu Việt Nam sắp được 4 năm, sau đó tiếp tục đăng quang một trong 3 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh Miss International 2024, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy vẫn trung thành với gu ăn mặc chuẩn Gen Z: Năng động với những gam màu trung tính.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy đều đã kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2022 và Miss International 2024 trong năm 2025. Nàng hậu trở về là một cô nàng Gen Z năng động, đáng yêu với loạt trang phục đời thường trẻ trung.

Năm 2025, người đẹp kết thúc nhiệm kỳ của 2 cuộc thi nhan sắc lớn, cô đã có nhiều hoạt động ý nghĩa trên 2 cương vị danh giá này. Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy cũng đã vinh dự được nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024, trong khuôn khổ giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024.

Trở về là một cô nàng Gen Z, Hoa hậu Thanh Thủy lại tiếp tục lựa chọn những trang phục năng động, trẻ trung, với các gam màu đơn giản và trung tính. Hai loạt ảnh đời thường mới nhất của nàng hậu nhận được nhiều lời khen nhờ diện trang phục có tính ứng dụng cao và đúng xu hướng.

Hoa hậu Thanh Thủy hiếm hoi cầm túi hàng hiệu trong bộ ảnh thời trang đời thường.

Hơn một năm qua, Hoa hậu Thanh Thủy làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành trọng trách của một Hoa hậu Việt Nam và một Hoa hậu Quốc tế với tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết. Trên cương vị Miss International 2024, cô đã tham gia nhiều hoạt động quốc tế góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, quảng bá hình ảnh Việt Nam và kết nối cộng đồng quốc tế.