Trend quần lỡ sắp xâm chiếm làng thời trang, mặc thế nào để không luộm thuộm?

Ái Ái
HHTO - Mùa Hè là lúc những chiếc quần short, quần lỡ ngang gối xuất hiện nhiều hơn. Có rất nhiều cách để kết hợp với quần ngắn, nhưng trend hiện tại chú trọng đến cách phối độc đáo, phá cách và sáng tạo hơn.

Phối layer

Đây là một trong những cách phối đồ yêu thích của những cô nàng sành điệu. Layer khéo léo giúp bộ trang phục trở nên có chiều sâu hơn, hoặc gây ấn tượng nhờ tỷ lệ và sự phối hợp ăn ý của tất cả các item.

Vì chiếc quần lỡ đã mang tính phóng khoáng, nên phía trên cần thêm vài chi tiết, hơi rườm rà cũng chả sao, ví dụ như áo khoác ngoại cỡ, khăn choàng mỏng bằng voan/ lụa, trang sức vòng cổ, cài áo...

Quần short jean thống trị mùa hè

Tủ quần áo mùa hè của các nàng chắc chắn luôn tràn ngập quần short denim, ngắn dài có đủ. Việc của chúng ta là tìm cách phối khác thường để chúng trông mới mẻ và lạ mắt hơn khi lên đồ.

Chẳng hạn như phần trên trung tính, thanh lịch với những kiểu áo khoác có khóa kéo, blazer hoặc áo cổ lọ. Bổ sung thêm thắt lưng da cổ điển, tạo cảm giác trau chuốt cho trang phục. Thêm túi xách họa tiết da động vật để gây ấn tượng mạnh.

Quần tây short lửng

Quần tây dáng lửng được xem là chiếc quần đùi lịch sự chỉn chu nhất trong hệ thời trang. Kết hợp chúng với bốt da và trench coat, bạn sẽ có một bộ trang phục sang trọng, đẳng cấp từ đầu đến tận gót chân.

Khi kết hợp với áo khoác da hoặc áo khoác denim và giày thể thao, vẻ ngoài của bạn sẽ trông thoải mái và trẻ trung hơn.

Bốt cao và quần short ngắn luôn là bộ đôi hoàn hảo

Sự kết hợp trang phục này nghe quá quen thuộc rồi. Để bộ đôi này trông lạ mắt và trendy hơn, đừng phối kiểu những năm 2015 nữa. Hãy retro hẳn về những năm 2000, hoặc làm cho bộ trang phục trở nên hiện đại hơn bằng những chi tiết khác.

Ví dụ như một chiếc áo khoác dáng dài có cấu trúc, một chiếc áo sơ mi gọn gàng và bảng màu hot trend, tự nhiên tổng thể sẽ trông cân đối và thu hút hơn.

