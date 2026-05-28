Trào lưu "thịt phơi nắng" gây sốt ngày nắng gắt, tranh cãi "ấy thế mà lại hay"

HHTO - Khi mùa Hè bước vào cao điểm nắng gắt cũng là lúc "thế hệ cợt nhả" nảy số với các chiêu trò đu trend.

Đến hẹn lại lên, mỗi khi những ngày nắng gắt kỷ lục xuất hiện là nhiều người lại chia sẻ ảnh phơi chảo ngoài trời để rán trứng. Trước giờ, đây vẫn là cách thử nghiệm “quốc dân” nhằm phản ánh tình trạng nóng bức như thiêu đốt. Tuy nhiên, vì là những "Gen Z nổi loạn", nhiều bạn trẻ không rán trứng mà bày ra cách làm "thịt một nắng", bánh mì bơ, sữa chua ủ nắng.

Ảnh: Hafnhy

Chủ tài khoản có bài viết hơn 315K lượt xem trên nền tảng Threads đã chia sẻ công thức ướp thịt ba chỉ với hành, sả, tỏi, ớt, mắm, đường…, đem phơi khoảng 2 ngày. Phơi lâu vậy thì thịt mới khô nhưng có thể dính bụi nên cần rửa sạch, sau đó chiên hoặc nướng lên là có ngay món “thịt treo gác mái/ ban công”.

Nắng nóng kỷ lục thì làm gì? Thì tranh thủ làm món "thịt phơi nắng"! Ảnh: hieundt107

Chủ tài khoản này “rì-viu”: “Thịt thơm mùi nắng, gia vị thấm sâu vào thịt chứ không chỉ mặn bên ngoài, không bị ngấy cũng không bị khô, ăn kèm dưa chùm nữa là chuẩn bài.”

Đu trend, nhiều người chia sẻ rằng nên phơi vào ngày nắng chói chang vì không có ruồi bọ, thịt thơm và se nhanh trên bề mặt chứ nếu phơi trong ngày râm mát thì thịt sẽ bị thiu. Bên cạnh đó, mọi người còn “mách bí-kíp" ướp thêm một chút dầu điều hoặc dầu hào để thịt lên màu vàng rộm, đẹp mắt.

Cùng gia nhập "hội gác nắng”, một bạn tranh thủ ủ nồi sữa chua giữa sân thóc vàng ươm. “Trộm vía” nhiệt độ hôm đó khoảng 35 - 36°C nên sữa chua sốt dẻo, ngon ngọt.

Sữa chua ủ nắng đạt chuẩn sữa chua úp ngược. Ảnh: korean.__vibe

“Bà con hàng xóm” cũng phải gật gù trước cách hội "Gen Z nổi loạn" “tận dụng triệt để, tiện thể hết mức” nắng nóng:

"Đúng rồi, hồi bé, mẹ mình toàn ủ ngoài nắng y như hình. Quấn khăn để ngoài sân khoảng một buổi chiều là có thể ăn."

"Trước làm sữa chua, mình toàn ủ như thế, mẻ nào cũng ngon."

"Ngày xưa, mỗi dịp vào hè, bà mình hay làm sữa chua như vậy cho các cháu. Công nhận ngon vô cùng!"

Tuy nhiên, các chủ bài viết cũng "ghi chú" rằng mọi người cân nhắc kỹ khi áp dụng vì cách ủ sữa chua này khá may rủi do nhiệt độ ngoài trời có lên cao hoặc xuống thấp bất thường. Với món "thịt phơi nắng", nghe "tưởng thế mà lại hay" nhưng cũng gây nên tranh cãi vì tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn khi phơi ở những nơi không khí nhiều bụi bẩn.

Ngoài ra, thịt phơi nắng chưa chín hoàn toàn, các vi khuẩn ký sinh trên thịt chưa thể bị tiêu diệt hết dưới nắng nên có thể tiếp tục phát triển ở môi trường thường, gây ngộ độc thức ăn khi sử dụng.