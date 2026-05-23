Học cô bạn người Nhật cách biến không gian sống thành "trạm sạc cảm hứng"

HHTO - Trong những năm gần đây, giới trẻ ngày càng chú trọng đầu tư vào không gian sống của bản thân nhiều hơn. Từ những góc trang trí đơn giản, thẩm mỹ nhưng in đậm dấu ấn cá nhân, cô bạn người Nhật Mami là ví dụ điển hình cho việc thay đổi căn phòng cũng là cách để tìm cảm hứng sống giữa xã hội bộn bề.

Mami là một cô gái trẻ đang sinh sống tại Tokyo, sở hữu tài khoản Instagram thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Nội dung mà cô chia sẻ chủ yếu xoay quanh căn phòng nhỏ được chính cô tự tay sắp xếp và chăm chút theo phong cách riêng của bản thân.

Trang cá nhân của Mami được lấp đầy bởi hình ảnh không gian sống vô cùng "chill".

Các video của Mami thường ghi lại những khoảnh khắc đời thường như đọc sách trên giường, chuẩn bị bữa ăn hay thư giãn xem phim sau một ngày dài. Dù chỉ kéo dài khoảng từ 1 đến 2 phút, những thước phim nhẹ nhàng ấy vẫn thu hút lượng lớn lượt xem và tương tác từ cộng đồng mạng.

Điểm đặc biệt nằm ở việc căn phòng của Mami không quá rộng rãi hay cầu kỳ về thiết kế. Tuy nhiên, với diện tích khoảng 27m², phổ biến tại các thành phố lớn như Tokyo, không gian sống của Mami vẫn tạo cảm giác thoải mái và thẩm mỹ nhờ cách bố trí gọn gàng, ngăn nắp. Các món đồ được sắp xếp hợp lý, giúp tổng thể căn phòng dù có nhiều vật dụng nhưng vẫn mang lại cảm giác tối giản và dễ chịu khi xuất hiện trong các video.

Nhiều người bày tỏ sự yêu thích không gian sống đơn giản nhưng đầy cảm hứng của cô gái trẻ này. Ảnh: ru_mami.

Bên cạnh đó, màu sắc và ánh sáng cũng là những yếu tố khiến căn phòng của Mami trở nên nổi bật. Chiếc giường không cầu kỳ bởi nhiều họa tiết hay hoa văn nhưng tạo điểm nhấn bằng những chiếc gối nhiều màu sắc hài hòa. Nếu ban ngày ánh sáng tự nhiên từ khung cửa sổ lớn giúp không gian luôn thoáng đãng và thêm tươi tắn, thì vào buổi tối căn phòng lại trở nên ấm áp, vô cùng chill nhờ vào những chiếc đèn ngủ nhỏ ánh vàng.

Không gian sống ấm cúng của cô nàng khi trời trở tối. Ảnh: ru_mami.

Ngoài ra, những chậu cây và lọ hoa nhỏ được đặt khéo léo trong phòng cũng góp phần khiến không gian sống trở nên sinh động và giảm bớt cảm giác chật hẹp giữa nhịp sống đô thị đông đúc của Tokyo.

Ngay cả những món đồ nhỏ trong phòng cũng cho thấy gu thẩm mỹ riêng của Mami. Từ chuông gió, quả cầu disco cho đến kệ để đũa, mọi chi tiết đều được cô lựa chọn và sắp xếp đồng nhất theo sở thích riêng của bản thân cô nàng. Cũng chính từ đó mà Mami đã truyền cảm hứng cho không ít bạn trẻ “tái tạo” lại không gian sống của riêng mình.