Chi Pu - Amber hợp tác, "thuyền" ChiBer căng gió "nạp nhiên liệu" từ tương tác cũ

Sau thời gian dài tập trung cho nhiều hoạt động khác, Chi Pu chính thức quay lại đường đua âm nhạc với full album mới. Sáng 27/5, nữ ca sĩ tiếp tục khiến mạng xã hội rộn ràng khi tung poster hé lộ tracklist, trong đó ca khúc Tin Được Không kết hợp với Amber Liu.
Màn kết hợp này nhanh chóng khiến hội "thuyền viên" ChiBer (Thái Vân Chi Nam) rộn ràng trở lại, kéo theo loạt khoảnh khắc cũ từ Đạp Gió 2023, Hương Vị Trung Hoa hay Lễ Tốt Nghiệp Không Giới Hạn được fan đồng loạt "đào" lại. Dù chưa từng chung đội ở Đạp Gió, Chi Pu và Amber Liu vẫn nhiều lần được nhắc tên nhờ những tương tác thoải mái và năng lượng ăn ý mỗi khi xuất hiện cùng nhau.
Dù nhiều lần mong được chung đội ở Đạp Gió 2023, Chi Pu và Amber Liu lại liên tục lỡ hẹn. Mãi đến công diễn 5, cả hai mới cùng xuất hiện trên một sân khấu nhưng ở vị trí đối thủ. Thế nhưng rời phần thi, bộ đôi vẫn giữ sự thoải mái, thân thiết phía sau hậu trường.
Sau Đạp Gió 2023, Chi Pu và Amber Liu tiếp tục đồng hành ở Hương Vị Trung Hoa, mang đến nhiều tương tác được fan yêu thích, từ "chí chóe" đến "phát đường". Amber từng tiết lộ cả hai chỉ cần nhìn ánh mắt là hiểu ý, còn fan thì tinh ý nhận ra nữ ca sĩ nhớ cả chuyện Chi Pu không ăn cay hay chủ động chăm sóc cô trong những tình huống nhỏ.
Một trong những khoảnh khắc từng khiến fan ChiBer "mở tiệc" là sân khấu chung tại Lễ Tốt Nghiệp Không Giới Hạn. Màn nhảy đôi ăn ý giữa không gian ngập pháo giấy của cả hai khiến không ít fan ví như cảnh trong MV.
Sau thời gian dài ít tương tác công khai, màn hợp tác mới trong album của Chi Pu và Amber Liu không chỉ khiến người hâm mộ tò mò về sản phẩm âm nhạc sắp phát hành mà còn làm hội "thuyền viên" ChiBer "ồn" trở lại. Trong lúc chờ ca khúc chính thức lên sóng, việc fan "đào" lại loạt khoảnh khắc cũ cũng góp phần giúp màn hợp tác này được chú ý hơn.