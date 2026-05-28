Chi Pu - Amber hợp tác, "thuyền" ChiBer căng gió "nạp nhiên liệu" từ tương tác cũ

HHTO - Từng là một trong những cặp đôi sở hữu hội "thuyền viên" đông đảo sau loạt tương tác tại các show Trung Quốc, Chi Pu - Amber Liu lại khiến fan rộn ràng khi xác nhận hợp tác trong sản phẩm âm nhạc mới. Sau thời gian "ẩn dật", động thái này đã thôi thúc "thuyền viên" hoạt động trở lại để "chèo thuyền" ChiBer (Thái Vân Chi Nam).

Sau thời gian dài tập trung cho nhiều hoạt động khác, Chi Pu chính thức quay lại đường đua âm nhạc với full album mới. Sáng 27/5, nữ ca sĩ tiếp tục khiến mạng xã hội rộn ràng khi tung poster hé lộ tracklist, trong đó ca khúc Tin Được Không kết hợp với Amber Liu.

Poster hé lộ ca khúc "Tin Được Không" như một sự đùa giỡn lại là sự thật "tin được".

Màn kết hợp này nhanh chóng khiến hội "thuyền viên" ChiBer (Thái Vân Chi Nam) rộn ràng trở lại, kéo theo loạt khoảnh khắc cũ từ Đạp Gió 2023, Hương Vị Trung Hoa hay Lễ Tốt Nghiệp Không Giới Hạn được fan đồng loạt "đào" lại. Dù chưa từng chung đội ở Đạp Gió, Chi Pu và Amber Liu vẫn nhiều lần được nhắc tên nhờ những tương tác thoải mái và năng lượng ăn ý mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

Tương tác giữa Chi Pu - Amber sau bao năm nhìn lại vẫn khiến fan phấn khích.

Dù nhiều lần mong được chung đội ở Đạp Gió 2023, Chi Pu và Amber Liu lại liên tục lỡ hẹn. Mãi đến công diễn 5, cả hai mới cùng xuất hiện trên một sân khấu nhưng ở vị trí đối thủ. Thế nhưng rời phần thi, bộ đôi vẫn giữ sự thoải mái, thân thiết phía sau hậu trường.

Sau Đạp Gió 2023, Chi Pu và Amber Liu tiếp tục đồng hành ở Hương Vị Trung Hoa, mang đến nhiều tương tác được fan yêu thích, từ "chí chóe" đến "phát đường". Amber từng tiết lộ cả hai chỉ cần nhìn ánh mắt là hiểu ý, còn fan thì tinh ý nhận ra nữ ca sĩ nhớ cả chuyện Chi Pu không ăn cay hay chủ động chăm sóc cô trong những tình huống nhỏ.

"Cặp đôi nhà trẻ" đình đám 3 năm trước sắp "sống dậy".

Một vài khoảnh khắc "phát đường" của bộ đôi từng được fan tổng hợp và chia sẻ.

Một trong những khoảnh khắc từng khiến fan ChiBer "mở tiệc" là sân khấu chung tại Lễ Tốt Nghiệp Không Giới Hạn. Màn nhảy đôi ăn ý giữa không gian ngập pháo giấy của cả hai khiến không ít fan ví như cảnh trong MV.

Không ít fan gọi vui Amber Liu là "soái tỷ" còn Chi Pu được ví như "tiên tử" trên sân khấu.

Cả hai xuất hiện thân thiết tại hậu trường Bữa tiệc đêm giao thừa bên cạnh Ella.

Sau thời gian dài ít tương tác công khai, màn hợp tác mới trong album của Chi Pu và Amber Liu không chỉ khiến người hâm mộ tò mò về sản phẩm âm nhạc sắp phát hành mà còn làm hội "thuyền viên" ChiBer "ồn" trở lại. Trong lúc chờ ca khúc chính thức lên sóng, việc fan "đào" lại loạt khoảnh khắc cũ cũng góp phần giúp màn hợp tác này được chú ý hơn.