Kỳ thi vào lớp 10: Đội hình Tiếp sức mùa thi "chạy deadline" cùng sĩ tử 2K11

HHTO - Khi các sĩ tử 2K11 bước vào giai đoạn "chạy nước rút" trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, đội hình Tiếp sức mùa thi cũng tất bật chuẩn bị các công tác hậu cần cho những ngày thi quan trọng sắp tới. Các "chiến sĩ áo xanh" đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị nhằm đồng hành và tiếp thêm động lực cho thí sinh trong mùa thi năm nay.

Chỉ còn ít ngày nữa, các sĩ tử 2K11 sẽ chính bước vào kì thi tuyển sinh vào lớp 10. Các đội hình tiếp sức mùa thi đang bước vào "guồng" chuẩn bị cao điểm. Từ công tác tập huấn, phân công nhiệm vụ, khảo sát điểm thi đến các hoạt động hỗ trợ thí sinh; mọi công tác chuẩn bị đều đang được "gấp rút" hoàn thiện nhằm đồng hành và "tiếp sức" cho các sĩ tử trong những ngày thi sắp tới.

Hoàn thiện công tác chuẩn bị

Hoàng Long - chiến sĩ tham gia tiếp sức mùa thi năm nay. Ảnh: NVCC

Nhiều đội hình tiếp sức mùa thi đã bắt đầu chuẩn bị các công tác tập huấn kỹ năng cho tình nguyện viên. Các thành viên trong đội hình tiếp sức đã tiến hành khảo sát địa điểm thi, tìm hiểu các tuyến đường giao thông xung quanh khu vực thi và ghi chú những tuyến đường dễ xảy ra ùn tắc nhằm chủ động hỗ trợ thí sinh trong quá trình di chuyển.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Phạm Văn Hoàng Long (sinh năm 2008, TP.HCM) cho biết, các tình nguyện viên đã được tập huấn kỹ càng về kỹ năng xử lý tình huống, công tác chuẩn bị hậu cần, vật dụng cần thiết cho mùa thi. Đội ngũ Tiếp sức mùa thi năm nay liên tục tham gia các buổi họp và chia thành các nhóm để sẵn sàng hỗ trợ mọi mặt cho thí sinh tại từng điểm thi.

"Những ngày gần đây, với tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, thành viên của đội tiếp sức cũng đã chuẩn bị các vật dụng che chắn (dù, nón, khăn, quạt cầm tay, tấm che mát) để hỗ trợ các sĩ tử trong thời tiết oi bức", Hoàng Long cho biết thêm.

Áp lực không kém thí sinh

Khi những ngày thi quan trọng ngày càng đến gần, không chỉ thí sinh mà ngay cả các "chiến sĩ" áo xanh cũng chịu áp lực và lo lắng riêng.

Ảnh: Huyền Chi

"Áp lực đầu tiên là về thời gian chuẩn bị cho công tác hậu cần, phải làm sao để trang bị đầy đủ nhất các công tác cần và đủ cho các bạn thí sinh, hỗ trợ kịp thời các em trong những ngày thi. Thứ hai là tụi mình cố hết sức để tạo ra một môi trường thi đảm bảo sự an toàn cho các thí sinh cả về sức khỏe và tinh thần." - Hoàng Long chia sẻ.

Với bản thân Hoàng Long, tiếp sức mùa thi là cơ hội để bản thân và nhiều bạn trẻ khác học hỏi thêm về việc vận hành tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để các bạn đồng hành, hỗ trợ và tiếp thêm động lực cho các "hậu bối" trong kỳ thi quan trọng.