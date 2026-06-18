Chứng chỉ IELTS toàn cầu sắp thay đổi từ tháng 7, thí sinh cần lưu ý điều gì?

HHTO - Từ giữa tháng 7/2026, chứng chỉ IELTS được cấp trên toàn thế giới sẽ có một số điều chỉnh về hình thức theo quy định mới của cơ quan quản lý khảo thí Anh quốc. Thay đổi này không ảnh hưởng đến nội dung bài thi, cách chấm điểm hay giá trị sử dụng của chứng chỉ.

Chứng chỉ IELTS sẽ có diện mạo mới

Theo thông báo từ hệ thống IELTS, kể từ ngày 17/7/2026, tất cả phiếu báo kết quả thi IELTS (Test Report Form - TRF) được cấp trên toàn cầu sẽ được cập nhật nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý của Ofqual - cơ quan quản lý các bằng cấp, kỳ thi và đánh giá tại Anh.

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất là việc bổ sung logo Ofqual trên chứng chỉ. Bên cạnh đó, tên gọi của chứng chỉ cũng sẽ được điều chỉnh theo chuẩn quy định mới. Những thay đổi này được áp dụng đồng bộ trên toàn thế giới đối với các chứng chỉ IELTS được cấp từ thời điểm nói trên.

Không ảnh hưởng đến điểm số hay giá trị sử dụng

IELTS khẳng định việc thay đổi chỉ liên quan đến hình thức thể hiện trên chứng chỉ, hoàn toàn không tác động đến nội dung bài thi cũng như cách đánh giá năng lực thí sinh.

Cấu trúc đề thi, thang điểm, quy trình chấm thi và mức độ công nhận của chứng chỉ IELTS tại các trường đại học, tổ chức giáo dục, doanh nghiệp hay cơ quan xét cấp thị thực vẫn được giữ nguyên.

Điều này đồng nghĩa với việc những chứng chỉ IELTS đã được cấp trước ngày 17/7/2026 vẫn có giá trị sử dụng bình thường trong thời hạn hiệu lực theo quy định.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Người đã có chứng chỉ IELTS có cần đổi sang mẫu mới?

Theo thông tin từ IELTS, thí sinh không bắt buộc phải đổi sang mẫu chứng chỉ mới. Tuy nhiên, những người đã nhận chứng chỉ trong giai đoạn từ tháng 6/2024 đến trước ngày 17/7/2026 có thể đăng ký cấp lại chứng chỉ theo mẫu mới nếu có nhu cầu. Việc cấp lại chỉ nhằm cập nhật hình thức chứng chỉ và không làm thay đổi thời hạn hiệu lực của kết quả thi.

Do đó, những thí sinh đang sở hữu chứng chỉ IELTS không cần quá lo lắng về sự thay đổi này, bởi giá trị của chứng chỉ cũ vẫn được công nhận như trước.

IELTS tiếp tục đẩy mạnh thi trên máy tính

Cùng với việc thay đổi mẫu chứng chỉ, IELTS cũng đang tiếp tục mở rộng hình thức thi trên máy tính tại nhiều quốc gia.

Trong thời gian tới, một số thị trường sẽ dần thu hẹp hoặc ngừng tổ chức bài thi trên giấy, thay thế bằng bài thi trên máy tính. Dù vậy, nội dung đề thi, tiêu chí đánh giá và cách tính điểm vẫn hoàn toàn tương đồng giữa hai hình thức.

Việc chuyển đổi chủ yếu nhằm nâng cao trải nghiệm dự thi, rút ngắn thời gian trả kết quả và tăng tính linh hoạt cho thí sinh.