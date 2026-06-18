TP.HCM: Tween thêm lựa chọn trải nghiệm Hè với cuộc thi vẽ dành cho thiếu nhi

HHTO - Mùa Hè không chỉ là khoảng nghỉ sau năm học mà còn là thời điểm nhiều gia đình tìm kiếm hoạt động trải nghiệm cho trẻ em. Cuộc thi vẽ “Mắt sáng tự do - Em vẽ rõ nét hè” đang nhận bài dự thi từ nay đến hết ngày 25/7, dành cho thiếu nhi từ 4 đến 15 tuổi.

Kỳ nghỉ hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau năm học mà còn là dịp nhiều gia đình tìm kiếm các hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em. Trong bối cảnh nhu cầu tham gia các sân chơi ngoài trời và hoạt động sáng tạo ngày càng được quan tâm, các cuộc thi nghệ thuật tiếp tục trở thành một lựa chọn của nhiều phụ huynh và học sinh.

Các bạn trẻ xếp hàng để trải nghiệm sự kiện.

Mới đây, một cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề “Mùa Hè qua lăng kính em” đã chính thức nhận bài dự thi từ ngày 10/6/2026 đến hết ngày 25/7/2026. Chương trình được chia thành hai bảng thi: Bảng A dành cho trẻ từ 4 đến 7 tuổi và bảng B dành cho các em từ 8 đến 15 tuổi.

Theo ban tổ chức, cuộc thi hướng đến việc tạo thêm sân chơi cho trẻ em trong dịp hè, khuyến khích các em phát huy khả năng sáng tạo thông qua hội họa và tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực tế. Đây cũng là thời điểm nhiều gia đình quan tâm hơn đến việc cân bằng giữa học tập, vui chơi và thời gian sử dụng thiết bị điện tử của trẻ.

Với chủ đề “Mùa Hè qua lăng kính em”, các thí sinh có thể tự do thể hiện góc nhìn của mình về những trải nghiệm mùa hè như khám phá thiên nhiên, vui chơi cùng gia đình và bạn bè, tham gia hoạt động bảo vệ môi trường hoặc thể hiện những ước mơ tuổi thơ thông qua tranh vẽ.

Ban giám khảo sẽ tiến hành chấm điểm ở vòng Sơ kết để lựa chọn 10 thí sinh xuất sắc bước vào vòng Chung kết trực tiếp tại lễ trao giải, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8.

Cô Chiêu Thu Trang - giáo viên Mỹ thuật trường THCS Trần Văn Ơn - chia sẻ về nội quy cuộc thi.

Bên cạnh hoạt động sáng tạo nghệ thuật, cuộc thi cũng đề cập đến vấn đề chăm sóc thị lực cho trẻ em trong bối cảnh tỷ lệ cận thị học đường có xu hướng gia tăng. Thông qua các hoạt động trải nghiệm và sáng tạo, chương trình hướng đến việc khuyến khích trẻ cân bằng giữa học tập, vui chơi và sử dụng thiết bị điện tử một cách phù hợp trong thời gian nghỉ Hè.