Bắc Ninh: Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Ngô Sĩ Liên "giảm sốc", lý do là gì?

HHTO - Mức điểm chuẩn 9,38 điểm/ 3 môn của Trường THPT Ngô Sĩ Liên (Bắc Ninh) đang trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Với một ngôi trường nhiều năm liền nằm trong nhóm dẫn đầu về chất lượng đầu vào, con số này khiến không ít phụ huynh và học sinh bất ngờ.

Ngay sau khi điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại tỉnh Bắc Ninh được công bố, nhiều phụ huynh lẫn thí sinh không khỏi ngạc nhiên khi Trường THPT Ngô Sĩ Liên lấy điểm chuẩn nguyện vọng 1 ở mức 9,38 điểm/ 3 môn thi.

Năm 2025, THPT Ngô Sĩ Liên có điểm chuẩn lên tới 23,83 điểm, cao nhất toàn tỉnh Bắc Giang cũ. Năm 2024, trường lấy 22,93 điểm và tiếp tục là trường có điểm chuẩn cao nhất tỉnh. Năm 2023, điểm chuẩn của trường đạt 23,83 điểm; năm 2022 là 21,78 điểm. Như vậy, trong suốt những năm gần đây, điểm chuẩn của THPT Ngô Sĩ Liên luôn dao động quanh ngưỡng 22-24 điểm và thường xuyên đứng đầu địa phương.

Mức điểm chuẩn "gây sốc" của trường THPT Ngô Sĩ Liên.

Trên các diễn đàn, không ít ý kiến cho rằng đây là mức điểm "khó tin" đối với một ngôi trường vốn được xem là niềm mơ ước của nhiều học sinh tại Bắc Ninh (Bắc Giang trước sáp nhập). Thậm chí, một số người còn đặt câu hỏi liệu có xảy ra nhầm lẫn trong quá trình công bố dữ liệu hay không.

Tuy nhiên, khi nhìn vào danh sách thí sinh trúng tuyển và các số liệu thống kê liên quan, bức tranh thực tế lại khác xa so với những gì con số 9,38 thể hiện.

Chỉ một thí sinh trúng tuyển ở mức điểm chuẩn 9,38

Theo số liệu thống kê, trong hơn 500 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 của Trường THPT Ngô Sĩ Liên năm nay, chỉ có 10 thí sinh đạt mức điểm dưới 20. Đáng chú ý, toàn bộ danh sách chỉ có duy nhất một thí sinh trúng tuyển với mức 9,38 điểm - cũng chính là mức điểm chuẩn được công bố.

Bên cạnh đó, chỉ có một thí sinh đạt 13,13 điểm và một thí sinh đạt 16,88 điểm. Phần lớn học sinh còn lại đều có kết quả thi ở mức cao.

Đặc biệt, điểm trung bình của toàn bộ học sinh trúng tuyển lên tới 24,31 điểm. Đây là con số cho thấy chất lượng đầu vào của nhà trường vẫn duy trì ở mức rất cao, bất chấp những tranh luận xoay quanh mức điểm chuẩn.

Trường THPT Ngô Sĩ Liên - một trong những ngôi trường tốp đầu tại Bắc Ninh.

Hiệu ứng từ tâm lý chọn trường

Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân dẫn đến hiện tượng điểm chuẩn thấp bất ngờ xuất phát từ chiến lược đăng ký nguyện vọng của thí sinh.

Trong nhiều năm liên tiếp, THPT Ngô Sĩ Liên luôn nằm trong nhóm trường có điểm chuẩn cao nhất địa phương. Chính danh tiếng này khiến không ít học sinh dù có học lực khá, giỏi vẫn lựa chọn những ngôi trường khác để tăng cơ hội trúng tuyển, thay vì đặt nguyện vọng vào một trường vốn được xem là có mức cạnh tranh rất cao.

Mặt khác, một bộ phận học sinh có thành tích nổi bật tiếp tục lựa chọn các trường chuyên hoặc những hướng đi khác phù hợp với năng lực và mục tiêu học tập của mình.

Những yếu tố đó khiến cơ cấu thí sinh đăng ký có sự thay đổi nhất định, từ đó tác động đến mức điểm chuẩn cuối cùng.

Con số 9,38 không phản ánh mặt bằng đầu vào

Trên thực tế, điểm chuẩn chỉ là mức điểm của thí sinh cuối cùng trong danh sách trúng tuyển. Vì vậy, việc đánh giá chất lượng đầu vào của một trường học chỉ thông qua điểm chuẩn có thể dẫn đến những nhận định thiếu chính xác.

Trường hợp của THPT Ngô Sĩ Liên là một ví dụ điển hình. Dù điểm chuẩn chỉ ở mức 9,38, nhưng điểm trung bình của hơn 500 học sinh trúng tuyển vẫn đạt 24,31 điểm. Đồng thời, số lượng học sinh có mức điểm dưới 20 chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Bởi vậy, điều đáng chú ý nhất trong mùa tuyển sinh năm nay không nằm ở con số 9,38, mà ở thực tế rằng chất lượng đầu vào của một trong những ngôi trường có truyền thống hàng đầu địa phương vẫn được duy trì ở mức cao.

Phía sau mỗi mức điểm chuẩn luôn tồn tại nhiều yếu tố cần được nhìn nhận toàn diện, thay vì chỉ đánh giá qua một con số gây chú ý trên bảng công bố kết quả tuyển sinh.