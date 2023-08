Chung kết cuộc thi nóng nhất mùa Hè “The TrendZ 2023”: Mời bạn đến chơi, nhận quà cực “mơi”!

HHT - Sau hành trình mùa Hè đi qua vòng Huấn luyện, Chủ nhật tới đây (ngày 13/8/2023), Chung kết The TrendZ 2023 - cuộc thi tìm kiếm influencer, KOL, KOC… tương lai sẽ chính thức diễn ra. Ngoài là buổi trao giải đầy hấp dẫn với nhiều tiết mục có 1-0-2 từ các thí sinh và ca sĩ, đây còn là ngày hội rinh quà với hàng loạt quà tặng xịn sò dành riêng cho các bạn đến tham gia.

Ai sẽ ẵm giải Quán quân The TrendZ?

Đó là ẩn số mà chúng ta sẽ tìm ra tại chung kết cuộc thi The TrendZ. Trải qua hai tháng gia nhập đường đua The TrendZ, các thí sinh hiện tại đang trong trạng thái bật mood “chinh chiến” cho buổi Chung kết bằng những tiết mục đầu tư “khủng”. Từ múa, hát, nhảy, diễn kịch…, thí sinh The TrendZ đều có thể cân hết ở tiết mục biểu diễn tài năng của mình.

Bên cạnh đó, chung kết The TrendZ còn mời đến những ca sĩ được giới trẻ yêu mến, hứa hẹn sẽ “dzẫy” nhiệt tình cùng khán giả hôm ấy như Cầm - chủ nhân bản hit Có Đâu Ai Ngờ và Choco Trúc Phương sẽ làm trái tim bạn tan chảy với Người Yêu Không Đá.

Đăng ký đi ngay - nhận quà liền tay

Để tham gia Chung kết The TrendZ, bạn chỉ cần đăng ký tại đây. Mỗi bạn sẽ nhận được một code và khi đến với chương trình, bạn sẽ nhận được những món quà khủng sau:

- Một tuýp kem chống nắng Hemia trị giá 250.000 đồng.

- Voucher chọn 1 trong 3 buổi workshop tại Hướng nghiệp Á Âu (500.000 đồng)

+ Workshop Food Photography - Phía sau một bức ảnh "ngon" mắt

+ Workshop Make-up: Korea x Thai Layout: Cảm hứng từ Lisa Black Pink

+ Workshop Bartending: Chill - Chất - Chơi!

- Voucher mua 1 tặng 1 tại Barxiu Coffee.

- Voucher giảm 20% toàn khóa tiếng Anh giao tiếp và IELTS của Roomie Study.

- 50 quyển sách Hạnh Phúc Là Món Quà Ta Lựa Chọn của tác giả Ngô Lan Chi dành cho 50 bạn đầu tiên đến tham gia.

Ngoài ra, bạn sẽ được tham gia mini games siêu vui và bốc thăm trúng thưởng để nhận thêm những món quà đặc biệt sau:

- 05 bộ AME Kit và 05 túi canvas cực “trất’s” từ Arena Multimedia.

- 15 bộ Boardgame đến từ Boardgame.vn: Thỏ tỉnh táo; Xập xình - Én Đu đưa; NO!; Meow; Red 7

- 5 bộ quà tặng: Kem dưỡng da và Sữa tắm Hemia trị giá 870.000 đồng/bộ đến từ Hemia.

Thời gian: từ 13:00 đến 18:30 chiều Chủ nhật ngày 13/8/2023

Địa điểm: Tầng 6 Hội trường Thông tấn xã Việt Nam (116-118-120 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP HCM)

Đăng ký ngay tại đây để kịp xí cho mình một vé nha! Hẹn gặp cuối tuần này tại buổi Chung kết bùng nổ và rực rỡ hào quang.