Quà tặng bạn đọc: Ghé "đại bản doanh" quà tặng, rinh bộ ghép hình siêu xịn

HHT - Trong buổi huấn luyện thứ sáu của Thử Thách Kim Cương 2024, các bạn thí sinh đã được học những bí quyết để trở thành một thủ lĩnh toàn năng trong thời đại mới với chị Bành Phạm Ngọc Vân - Giám đốc Thị trường Việt Nam, Cơ quan Giáo dục New Zealand.

HHT - Đến với buổi workshop cuối cùng của Vòng Huấn luyện cuộc thi Thử Thách Kim Cương 2024, Dược sĩ Tiến hé lộ lý do anh luôn cố tình đặt những câu hỏi hóc búa cho thí sinh The New Mentor cho dù bị giang-cư-mận “ném đá” đến mém khóc.