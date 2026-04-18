Chương Nhược Nam ngoảnh đầu khi quay phim cũng khiến mạng xã hội tranh cãi

HHTO - Lý do gì khiến một lần ngoảnh đầu của Chương Nhược Nam trên phim trường Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian lại khiến cư dân mạng tranh cãi kịch liệt?

Chương Nhược Nam và Vương An Vũ đang quay phim ngôn tình Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian và “tình đầu quốc dân” làng phim Hoa ngữ vừa vướng ồn ào làm việc không chuyên nghiệp. Trong một video do fan ghi lại, Chương Nhược Nam cùng Vương An Vũ đang diễn cảnh vừa đi vừa trò chuyện, nhưng có người gọi tên Chương Nhược Nam làm nữ diễn viên ngoảnh đầu nhìn về phía có tiếng gọi.

Cảnh phim này tất nhiên không đạt, khiến cho cả đoàn phải quay lại. Cũng có cư dân mạng tiết lộ Chương Nhược Nam liên tục diễn không tốt nên mọi người phải làm nhiều lần mới xong. Từ đó mà cư dân mạng phàn nàn Chương Nhược Nam làm việc không tập trung, lẽ ra cô cần dồn toàn tâm toàn ý vào nhân vật chứ không thể lơ đễnh đến nỗi có tiếng gọi là ngoái đầu.

Fan của Chương Nhược Nam đổ lỗi đoàn làm phim kiểm soát trường quay không tốt, có quá nhiều người vây quanh ảnh hưởng đến tâm lý diễn viên. Thậm chí còn có nghi vấn chính Vương An Vũ mới là người quay hỏng nhiều lần nhưng lại đẩy tiếng xấu sang bạn diễn.

Vì mọi chuyện quá ồn ào, phòng làm việc của Chương Nhược Nam yêu cầu đoàn làm phim phải làm rõ mọi chuyện, nên ê-kíp đã lên tiếng giải thích: Cảnh trong video chỉ là lúc diễn thử. Chương Nhược Nam tưởng là người trong đoàn làm phim gọi cô nên mới quay đầu lại xem có vấn đề gì mà thôi. Ê-kíp cũng khẳng định tin đồn Chương Nhược Nam liên tục diễn hỏng khiến cả đoàn phải kéo dài thời gian quay là bịa đặt. Thêm vào đó, việc quay phim đến nửa đêm cũng là quy trình bình thường của mọi bộ phim, không phải vì diễn viên diễn quá dở nên phải kéo dài thời gian làm việc.