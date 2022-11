Chuu bị buộc rời LOONA, fan nghi ngờ công ty "chơi đòn hiểm" sau tin đồn bóc lột, quỵt lương

HHT - Sau những tin đồn lục đục với công ty quản lý, thành viên nổi tiếng nhất của LOONA - Chuu đã chính thức rời nhóm. Lý do mà công ty đưa ra lại bị cư dân mạng mỉa mai nhiều hơn là chấp nhận.

Ngày 25/11, công ty chủ quản của nhóm nhạc LOONA là BlockBerry Creative (BBC) thông báo trên fancafe của nhóm: Chuu không còn là thành viên của LOONA và nhóm nữ sẽ tiếp tục hoạt động với đội hình 11 người.

Cụ thể, BBC tuyên bố: "Gần đây đã có những báo cáo về việc Chuu lộng quyền, có ngôn từ xúc phạm nhân viên. Sự thật đã được làm rõ sau khi điều tra. Đại diện công ty cũng đã gửi lời xin lỗi và an ủi các nhân viên. Chúng tôi đã quyết định chịu trách nhiệm và loại Chuu khỏi LOONA". Công ty cho biết sẽ chịu trách nhiệm điều trị tâm lý cho những nhân viên ảnh hưởng bởi hành động xúc phạm của Chuu, đồng thời cũng gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ của LOONA.

Cư dân mạng đã có nhiều phản ứng trái chiều xoay quanh câu chuyện mà công ty đưa ra. Nhiều người cảm thấy ngờ vực tính xác thực của thông báo. Bởi Chuu vốn dĩ luôn gắn liền với hình tượng nữ idol sôi nổi, vui vẻ, thanh thuần. Hơn hết, sự nghi ngờ của netizen bắt nguồn từ những tin đồn "cơm không lành, canh không ngọt" của Chuu và BBC từ trước đó.

Từ đầu năm 2022 đến nay, rất nhiều tin đồn đã lan truyền, cho rằng công ty không trả lương cho Chuu, dù cô là thành viên "cá kiếm" nhất LOONA. Chuu có lịch trình hoạt động nhóm và cá nhân dày đặc như hợp đồng quảng cáo, thành viên cố định show thực tế...

Thậm chí, truyền thông Hàn Quốc còn đưa tin Chuu đang tiến hành kiện công ty quản lý của mình nhằm đòi lại công bằng về những khoản thù lao và vấn đề bóc lột trong suốt quá trình hoạt động với LOONA. Tuy nhiên, mọi thông tin đều bị phía BBC bác bỏ.

Đáng chú ý, ngay sau khi tuyên bố của BBC nổ ra, biên kịch của chương trình Chuu Can Do It đã lên tiếng để bảo vệ Chuu. Người này cho rằng:

"Lạm dụng quyền lực, buồn cười thật. Ngay cả khi Jiwoo (tên thật của Chuu - PV) mệt mỏi, cô ấy vẫn là người lo lắng trong trường hợp nhân viên không được trả lương.

Có lần tôi đã bực bội và nói rằng này Jiwoo, hãy lo cho bản thân mình trước đi! Và cô ấy nói rằng bản thân đã trải qua chuyện này và biết nó khó khăn như thế nào, cô ấy không thể chịu đựng được khi nhìn thấy điều đó. Mọi người đều biết rằng cô ấy đã không được đối xử đúng. Bất kể chuyện gì, Jiwoo vẫn sẽ ổn thôi - vì cô ấy đối xử với người khác rất tốt."

Nhiều bình luận đã suy đoán những mâu thuẫn, tranh cãi của Chuu và công ty về vấn đề hợp đồng chính là "sự lộng quyền, xúc phạm ngôn từ" mà công ty cố ý gán cho nữ idol. Netizen cho rằng BBC đã "phủ đầu" trước nhằm bêu tiếng xấu cho Chuu, từ đó dễ dàng giành phần lợi cho mình trong cuộc chiến thỏa thuận hợp đồng đang căng thẳng.