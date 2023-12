Chuyên cơ riêng của Kim Kardashian đắt hơn của Taylor Swift gần 4 lần

HHT - Việc sử dụng chuyên cơ riêng để di chuyển giữa các điểm đến không còn là điều xa lạ với các ngôi sao tại Hollywood. Cả Kim Kardashian và Taylor Swift đều chú trọng vào kiểu thiết kế đặc biệt tạo dấu ấn riêng của bản thân lên chiếc máy bay đó.

Trong một tập phim của show thực tế Keeping Up With The Kardashians, Kim Kardashian đã có những chia sẻ thú vị về chiếc chuyên cơ riêng của cô. Đây là một chiếc máy bay phản lực Gulfstream mà cô mua vào năm 2022, được đặt tên là Kim Air. Giá trị thực của chiếc máy bay này khiến nhiều người xem ngỡ ngàng, khi có trị giá lên đến 150 triệu đôla (hơn 3637 tỷ đồng).

Chia sẻ về Kim Air, Kim Kardashian khẳng định bản thân chưa từng mơ đến việc sẽ sở hữu một chiếc máy bay. “Tôi chưa từng mơ sẽ có ngày bản thân được sở hữu một chiếc máy bay đâu. Tôi muốn chiếc máy bay này như một không gian riêng về tôi, một nơi ấm cúng như là nhà vậy đó.” - Kim bộc bạch.

Đặc biệt, vì muốn không gian trong máy bay trở nên phù hợp với sở thích của bản thân hơn, Kim đã chi mạnh tay để thiết kế riêng nội thất bên trong: “Thông thường, máy bay sẽ khá tối cùng phần da bọc xung quanh với tông màu sáng. Riêng máy bay của tôi chỉ sử dụng các loại gỗ nhẹ, đều được thiết kế riêng. Trên máy bay còn có một phòng tắm ở phía trước và một phòng tắm ở phía sau. Mỗi ghế đều có bộ sạc điện thoại riêng”.

Ngoài Kim Kardashian, một ngôi sao khác cũng chú trọng vào chuyên cơ riêng của bản thân là Taylor Swift. Giọng ca Anti-Hero sở hữu chiếc máy bay Dassault Falcon 900, một loại máy bay đến từ Pháp, có giá trị lên đến 40 triệu đôla (hơn 970 tỷ đồng). Đây được xem là chiếc máy bay mà Taylor Swift sử dụng nhiều nhất, đặc biệt là khi thực hiện tour diễn The Eras Tour.

Dassault Falcon 900 có thể chở tối đa 12 hành khách và có tầm bay khoảng 4.750 hải lý (8.800 km). Nó có thể bay thẳng từ New York đến Paris hoặc Los Angeles đến Tokyo. Đây là phạm vi cần thiết cho một chuyến bay lớn dành cho những ngôi sao toàn cầu như Taylor Swift.

Taylor Swift mong muốn để lại dấu ấn riêng của bản thân vào chiếc máy bay. Cụ thể, số đăng ký máy bay của chiếc Dassault Falcon 900 là N898TS, là sự kết hợp giữa năm 1989 và tên viết tắt của Taylor Swift. Thậm chí, Taylor còn sơn hẳn con số 13 may mắn của bản thân vào một bên vỏ của máy bay.